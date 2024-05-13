Президент поручил восстановить дороги до 9 мая - как справились с задачей?

Перечень на самом деле больше, чем из 50-ти улиц. Данный список можно посмотреть официальном сайте Горремавтодора. Он, бывает, меняется по результатам мониторинга. Также в этом году запланировано увеличить объемы по герметизации трещин. Поожительно сказывается на дорогах, особенно в зимний период. Т.е. герметизация позволяет не попадать влаге в данные трещины, соответственно, не разваливаются эти участки.

Артем Ганчар, заместитель гендиректора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома"

