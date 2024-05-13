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Президент поручил восстановить дороги до 9 мая - как справились с задачей?

В Год качества восстановить все дороги в стране - задача, поставленная Президентом и местной власти, и правительству. Дедлайн для ответственных был назначен на 9 мая.

В Минске критичной ямочности как таковой нет, заверяют в столичном Горремавтодоре. При этом ежедневно проводят и мониторинги, и сами ремонтные работы. Всего столичные дороги - это примерно 5 миллионов "квадратов". Еще осенью сформировали список улиц, где требовалась полная замена асфальта. Так, новый уже постелили на Филимонова. Сейчас укладывают на Ванеева и Харьковской.

Перечень на самом деле больше, чем из 50-ти улиц. Данный список можно посмотреть официальном сайте Горремавтодора. Он, бывает, меняется по результатам мониторинга. Также в этом году запланировано увеличить объемы по герметизации трещин. Поожительно сказывается на дорогах, особенно в зимний период. Т.е. герметизация позволяет не попадать влаге в данные трещины, соответственно, не разваливаются эти участки.
Артем Ганчар, заместитель гендиректора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома"

Что касается дорог во дворах, Президент нацеливал решать вопросы вместе с жителями. К примеру, чтобы материалы поставляли местные власти, или небольшую часть затрат покрывали сами пользователи.

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