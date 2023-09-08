Президент посещает финал ХIII Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2023"

Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает финал ХIII Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2023", сообщаетБЕЛТА.

(ОБНОВЛЕНО 22:11)



Финальное шоу конкурса было организовано в столичном Дворце спорта. Посмотреть на яркое зрелищное действо и, конечно, поддержать претенденток на корону из разных регионов страны прибыли тысячи человек. Среди зрителей на трибунах присутствовал и глава государства Александр Лукашенко.

За титул "Мисс Беларусь" в финале боролись 24 девушки. Определялось с выбором лучшей компетентное жюри, в состав которого вошли телеведущая Полина Шуба, главный балетмейстер Большого театра оперы и балета Игорь Колб, руководитель Национальной школы красоты Божена Еремич, белорусский автогонщик Сергей Вязович, первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов, директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская.

Обладательницей титула Мисс Беларусь 2023 стала Элеонора Качаловская. Девушке 23 года, она работает менеджером в модельном агентстве в Национальной школе красоты. "Жизненный девиз - "Не проходи мимо". Именно так в доме Элеоноры появился ее лучший друг, щенок по имени Тигр, которого она подобрала на улице", - говорилось в конкурсной визитке девушки.

За победу в конкурсе она получила в подарок денежный приз, ювелирное украшение, автомобиль Geely и еще неожиданный подарок от Министерства информации - собрание сочинений Янки Купалы. Дело в том, что во время финала девушки отвечали на вопросы известных белорусских женщин. Артистка театра Янки Купалы спросила Элеонору, кто автор пьесы "Павлинка". Но девушка, растерявшись от волнения, ответить не смогла.

"Я сейчас испытываю грусть и расстройство от того, что не смогла ответить на такой простой вопрос. Признаюсь честно: мне стыдно", - сказала Элеонора, получив заветный титул. Новая Мисс Беларусь пообещала обязательно прочесть пьесу и прийти на спектакль по ней в Купаловский театр.

Она также рассказала, что испытывает огромное чувство благодарности к своей стране, и адресовала слова признательности лично главе белорусского государства: "Александр Григорьевич, спасибо, что вы даете таким простым девушкам возможность очутиться в этой сказке". Элеонора Качаловская заверила, что будет гордо и честно нести титул в предстоящие два года.