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Президент посещает детскую инфекционную клиническую больницу Минска
Как спасают от COVID? Президент продолжает мониторить ситуацию по оказанию помощи пациентам с коронавирусом не по кабинетным докладам профильных чиновников, а в больницах по всей стране. Сегодня Александр Лукашенко посещает столичную детскую инфекционную больницу. Каждый ребенок с COVID, проживающий в Минске, попадает на лечение именно сюда. С февраля здесь оказали помощь 1731 ребенку. Из них у 169 течение болезни осложнила пневмония. Вторая волна принесла больше хлопот. Если весной тяжелыми пациентами становились, как правило, люди старшего возраста с хроническими заболеваниями, то сейчас помощь нужна еще и молодым пациентам. Находясь в детской инфекционке, президент интересовался, насколько она сегодня соответствует современным подходам, и особо обратил внимание на функциональность при строительстве и реконструкции больниц.
Ежегодно здесь лечат более 25 тысяч детей
Сейчас, учитывая эпидобстановку, немало усилий сконцентрировано именно на противостоянии коронавирусу. Работа клиники и ее отделений, наличие всего необходимого для оказания помощи самым маленьким пациентам, а также все нюансы организации лечебного процесса - все это в центре внимания главы государства в "красной" зоне. Градус внимания к ситуации с коронавирусом в стране не ослабевает.
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