Президент посещает детскую инфекционную клиническую больницу Минска

Как спасают от COVID? Президент продолжает мониторить ситуацию по оказанию помощи пациентам с коронавирусом не по кабинетным докладам профильных чиновников, а в больницах по всей стране. Сегодня Александр Лукашенко посещает столичную детскую инфекционную больницу. Каждый ребенок с COVID, проживающий в Минске, попадает на лечение именно сюда. С февраля здесь оказали помощь 1731 ребенку. Из них у 169 течение болезни осложнила пневмония. Вторая волна принесла больше хлопот. Если весной тяжелыми пациентами становились, как правило, люди старшего возраста с хроническими заболеваниями, то сейчас помощь нужна еще и молодым пациентам. Находясь в детской инфекционке, президент интересовался, насколько она сегодня соответствует современным подходам, и особо обратил внимание на функциональность при строительстве и реконструкции больниц.



