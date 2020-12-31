Президент посетил минский отряд милиции особого назначения

Президент Беларуси посетил накануне минский отряд милиции особого назначения. В том числе и эти бойцы несли свою вахту последние полгода.





Долг, честь и совесть

На улицах столицы: ежедневный труд, не допустивший хаоса и гражданского противостояния. Президент отметил, Беларусь не стала в ряд государств, которые пошли по пути цветных революций и незаконной смены государственного курса. Примеров того, что целые народы поддаются внешнему давлению, достаточно, но противостоять экономическим санкциям, политическим провокациям и информационной войне - удел сильных.

Президент вручил государственные награды

Президент также вручил госнаграды сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим. Отмечены десятки бойцов. Это благодарность за мужество и стойкость, за верность присяге и народу.