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Президент посетил новый православный храм в Шершунах
Сегодня под Минском в Шершунах открыл свои двери для прихожан новый православный храм. Разделить событие с местными жителями в агрогородок приехал президент.
Завершение строительства церкви в поселке ждали. Это проект одного из самых крупных инвесторов в белорусскую экономику Михаила Гуцериева. Александр Лукашенко не раз называл его самым большим другом Беларуси. Сегодня церковь освятил Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Теперь прихожане могут здесь посещать богослужения и обращаться за помощью в молитвах. Александр Лукашенко зажег в храме свечу, а после обратился к прихожанам.
Президент напомнил, что за четверть века в стране было построено более полутора тысяч культовых зданий. Это инициативы верующих людей. Благодаря им наша земля находится под защитой. И эту землю важно сохранить для будущих поколений белорусов. Возведение храма началось два года назад. Он выполнен в уникальном для Беларуси византийском стиле с двумя куполами. Находиться здесь одновременно могут около 150 прихожан. В комплексе помимо храма причтовый дом, детская площадка и место для отдыха прихожан. Подробности в наших следующих выпусках.
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