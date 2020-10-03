Президент посетил новый православный храм в Шершунах

Сегодня под Минском в Шершунах открыл свои двери для прихожан новый православный храм. Разделить событие с местными жителями в агрогородок приехал президент.

Завершение строительства церкви в поселке ждали. Это проект одного из самых крупных инвесторов в белорусскую экономику Михаила Гуцериева. Александр Лукашенко не раз называл его самым большим другом Беларуси. Сегодня церковь освятил Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Теперь прихожане могут здесь посещать богослужения и обращаться за помощью в молитвах. Александр Лукашенко зажег в храме свечу, а после обратился к прихожанам.







Президент напомнил, что за четверть века в стране было построено более полутора тысяч культовых зданий. Это инициативы верующих людей. Благодаря им наша земля находится под защитой. И эту землю важно сохранить для будущих поколений белорусов. Возведение храма началось два года назад. Он выполнен в уникальном для Беларуси византийском стиле с двумя куполами. Находиться здесь одновременно могут около 150 прихожан. В комплексе помимо храма причтовый дом, детская площадка и место для отдыха прихожан. Подробности в наших следующих выпусках.

