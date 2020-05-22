Президент посетил опытно-испытательный участок предприятия "ОКБ ТСП" в Мачулищах

Разговор о развитии военно-промышленного комплекса, в частности, ракетного производства в Беларуси, а также обзор новинок вооружения и военной техники.



Глава государства посетил опытно-испытательный участок предприятия "ОКБ ТСП". Александр Лукашенко посмотрел на новейшие образцы зенитно-ракетного вооружения и ракетной техники. Подобное производство в сфере ВПК - стратегическая задача, которая позволяет увеличить обороноспособность страны.



Александр Лукашенко дал конкретные поручения по решению проблемных вопросов. Также Президент оставил подпись на первой белорусской зенитной управляемой ракете. Ее пуск осуществили в этом году с модернизированного зенитно-ракетного комплекса "Бук".