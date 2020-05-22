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Президент посетил опытно-испытательный участок предприятия "ОКБ ТСП" в Мачулищах
Разговор о развитии военно-промышленного комплекса, в частности, ракетного производства в Беларуси, а также обзор новинок вооружения и военной техники.
Глава государства посетил опытно-испытательный участок предприятия "ОКБ ТСП". Александр Лукашенко посмотрел на новейшие образцы зенитно-ракетного вооружения и ракетной техники. Подобное производство в сфере ВПК - стратегическая задача, которая позволяет увеличить обороноспособность страны.
Александр Лукашенко дал конкретные поручения по решению проблемных вопросов. Также Президент оставил подпись на первой белорусской зенитной управляемой ракете. Ее пуск осуществили в этом году с модернизированного зенитно-ракетного комплекса "Бук".
Особое конструкторское бюро, которое посетил белорусский лидер, образовано в начале 2000. Предприятие не только создает новые системы вооружения, но и обновляет существующие образцы, среди которых такие аппараты, как ЗРК "Бук" и "Бук-МБ". В целом же с середины 90-х белорусские Вооруженные силы прошли несколько этапов модернизации. Все эти шаги направлены на укрепление обороны.
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