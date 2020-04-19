Президент посетил пасхальное богослужение и зажег праздничную свечу в Свято-Благовещенском храме

Праздник, который несет в мир свет, доброту и, конечно, надежду. Христово Воскресение - Пасху - сегодня отмечают православные верующие. Радость этого дня вместе с прихожанами разделил и Глава государства.





Для Президента это больше чем традиция

Каким бы плотным ни был график, невзирая на обстоятельства, каждый год Александр Лукашенко посещает святыни в разных уголках страны. На этот раз Глава государства присутствовал

. Это в 40 километрах от Минска. Церковь находится на территории мужского монастыря. Он стал настоящим духовным центром и местом паломничества для православных христиан. Да, жизнь в условиях пандемии скорректировала планы верующих, не все сегодня пришли в храм. Но в Беларуси дорогу к нему не закрывали. Символично убранство храма подчеркивало, что это праздник, олицетворяющий торжество жизни и веры в лучшее. Живые цветы украсили алтарную часть и иконы, звучали духовные песнопения и, конечно, троекратное "Христос воскрес!".

Вместе с младшим сыном Николаем Александр Лукашенко зажег праздничную свечу

В эти праздничные пасхальные дни хочется больше говорить о хорошем, но, как говорится, абстрагироваться от всего мира и его новостей невозможно. Людям как никогда нужна поддержка в виде доброго слова, которое вселяет оптимизм и воодушевляет. Особенно в этот день в церкви Президент не мог не сказать те вещи, которые от него так ждали услышать.

На Пасху обязательно принято дарить подарки.

Глава государства передал ляденскому храму икону "Воскресение Господне"

Президенту подарили икону Божьей Матери "Покровительница" - одну из наиболее известных и почитаемых в православном мире. Презенты получили и те, кто присутствовал на праздничном богослужении. Александр Лукашенко угостил их своим

. А еще очень тепло пообщался с прихожанами.