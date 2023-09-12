Президент поставил актуальные вопросы для Палаты представителей

Надо все задачи решить, которые стоят перед нашим парламентом. Потому что новому составу не стоит это оставлять. Да и мы можем решить вопрос, особенно в развитие нашей Конституции. Надо все законы принять. Хотелось бы услышать, что у нас там осталось. Вроде бы неплохо идем в этом плане. Может быть, у депутатов есть какие-то проблемы, просьбы. Я готов отреагировать. А в общем ядро парламента, по-моему, неплохое. Депутаты не боятся выходить к людям, в СМИ лидеров парламента мы видим. Но следующий парламент, естественно, будет отличаться от нынешнего. Потому что и задачи более глобальные, и ситуация непростая. Да, народ будет определять, народ будет избирать, но народ надо проинформировать. Надо рассказать подробно, детально о ситуации, о том, как работал парламент. Да и напомнить людям о функциях парламента. Потому что так уже сложилось с советских времен, что люди привыкли, что депутаты должны и крышу отремонтировать, и забор поправить. Мы давно уже от этого отошли, у нас небольшой парламент по численности. И он занимается законотворчеством. Это главная его работа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

