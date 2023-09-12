3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Президент поставил актуальные вопросы для Палаты представителей
Решить все задачи в развитие Конституции - это ориентир парламенту до окончания полномочий нынешнего созыва.
Актуальные вопросы для Палаты представителей поставил Президент, принимая с докладом спикера нижней палаты Владимира Андрейченко. Глава государства отметил, что в работе этого созыва за прошедшее время не заметил каких-то недостатков. Есть необходимость обсудить итоги 9-й и ориентиры на 10-ю сессию. А также важно понимать, что следующий парламент будет отличаться от нынешнего. В первую очередь глобальными задачами, которые будут требовать решения в непростой ситуации.
Надо все задачи решить, которые стоят перед нашим парламентом. Потому что новому составу не стоит это оставлять. Да и мы можем решить вопрос, особенно в развитие нашей Конституции. Надо все законы принять. Хотелось бы услышать, что у нас там осталось. Вроде бы неплохо идем в этом плане. Может быть, у депутатов есть какие-то проблемы, просьбы. Я готов отреагировать. А в общем ядро парламента, по-моему, неплохое. Депутаты не боятся выходить к людям, в СМИ лидеров парламента мы видим. Но следующий парламент, естественно, будет отличаться от нынешнего. Потому что и задачи более глобальные, и ситуация непростая. Да, народ будет определять, народ будет избирать, но народ надо проинформировать. Надо рассказать подробно, детально о ситуации, о том, как работал парламент. Да и напомнить людям о функциях парламента. Потому что так уже сложилось с советских времен, что люди привыкли, что депутаты должны и крышу отремонтировать, и забор поправить. Мы давно уже от этого отошли, у нас небольшой парламент по численности. И он занимается законотворчеством. Это главная его работа.
Приведение национального законодательства в соответствие с обновленной Конституцией, по словам спикера Палаты представителей, было одним из основных направлений работы парламентариев во время предыдущих сессий.
Необходимо было откорректировать 88 законов. На сегодняшний день эта работа проведена по 79 законам. Осталось еще привести в соответствие 9 законов, 5 из них сегодня находятся в Палате представителей, 4 - поступят в ближайшее время. Безусловно, тем составом парламента, который сегодня работает, мы постараемся поработать так, чтобы новому составу осталось минимальное количество законопроектов с таким расчетом, чтобы они могли плавно войти в законотворческий процесс.
Таким образом, подчеркнул Владимир Андрейченко, создана вся необходимая законодательная база для проведения в будущем году единого дня голосования и формирования Всебелорусского народного собрания.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов