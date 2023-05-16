Президент поставил задачу подтянуть экономику и социальную сферу Могилевской области

Равномерное развитие регионов - в каждом из городов должны появиться флагманы, которые смогут подтянуть за собой не только экономику, но и социальную сферу. Такую задачу ставит Президент, в том числе и перед юго-восточными районами Могилевской области, где уже реализован ряд проектов, способных придать динамики жизни. Появятся в скором времени и новые. Андрей Ястребов продолжит.

Тонны мармелада в день сходит с конвейера этого сладкого производства на окраине Славгорода. Вдохнул жизнь в простаивающие цеха один из белорусских брендов. Миллионы рублей госинвестиций. В итоге освоен выпуск популярного продукта не только для отечественного рынка.

Иван Писчик, главный инженер УП "Красный пищевик - Славгород":

Вместе с запуском производства оживился и район. Около сотни его жителей, в том числе поселков, получили новые рабочие места. Пожалуй, главный лейтмотив проекта.

Дмитрий Прочуханов, оператор линии УП "Красный пищевик - Славгород":

Александр Павлюковец, начальник производства УП" Красный пищевик - Славгород":

И таких проектов, которые стали флагманами в пострадавших от аварии на ЧАЭС районах Могилевской области, немало, в том числе и благодаря указу Президента о развитии юго-востока с преференциями для бизнеса. Так появился завод ЦСП в Кричеве, который, по сути, стал спасательным кругом в плане трудоустройства для почти двух сотен жителей райцентра.

Александр Капустин, мастер СООО "ЦСП-БЗС":

Юрий Ларин, директор СООО "ЦСП-БЗС":

А еще сохранили весь социальный пакет. Пересмотрели подход к сырьевой базе, перешли на 100 % использование отечественного сырья: белорусское жидкое стекло, древесину, цемент. А еще заменили западное направление в экспорте на восток. Итог - загрузка мощностей и рост экспорта. На очереди новые инвестпроекты.

Андрей Седуков, председатель Кричевского райисполкома:

Вслед за экономикой подтянулась и социальная сфера. Вдохнули жизнь в ЦРБ Кричева благодаря масштабной реконструкции. Мера необходимая, говорят, врачи все-таки на круглосуточном обслуживании 135 тысяч человек, в том числе из соседних районов. Миллионы рублей госинвестиций себя оправдали.

Александр Плетнев, главврач Кричевской ЦРБ:

Наше урологическое отделение является межрайонным. Обслуживает не только жителей Кричевского района, но и прилегающих районов юго-востока. Это где-то около пяти: Костюковичи, Климовичи, Чериков. Где-то в среднем мы пролечиваем в год до тысячи пациентов.

Такое внимание к малым городам нужно сохранить, уверен молодой хирург Михаил Жалдыбин. Мог выбрать любое место работы, но после окончания медвуза вернулся на малую родину, в Кричев, в больницу, которую, говорит, сегодня не узнать.

Михаил Жалдыбин, врач-хирург Кричевской ЦРБ:

Создание флагманов в системе здравоохранения малых городов - такая тенденция тоже сохранится. И в скором будущем стоит ждать новых проектов, нужных людям.

Уже в этом году на территории ЦРБ развернется масштабное строительство поликлиники. Она тоже станет межрайонным центром как для взрослого населения, так и детей. Появится свои МРТ и ангиограф.