Президент: Поймите, что вас используют и наших детей используют

Мы сегодня четко уже видим, абсолютно четко видим, что происходит. Мы видим сегодня действующих лиц.

Мы сегодня четко уже видим, абсолютно четко видим, что происходит. Мы видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, як у народе кажуць, "заводаторами" этого всего и организаторами являются люди из-за границы. В первых рядах, как мы много раз говорили, идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. И наши - где дети, где не совсем уже дети.

Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: вы знаете, мы все-таки (как тут в этой ситуации сказать?) славяне. Славяне - не славяне, но сказать - русские люди. Если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть, должен быть определенный тормоз.



Опять же, я как человек военный понимаю: когда ты в казарме всю жизнь, можно сказать, военную, спишь рядышком (тот же омоновец 20-летний - чей-то ребенок), рядом мы живем уже второй год… И когда подло, понимаете, подло (вот это не по-мужски) заезжают со спины и бьют этих ребят-милиционеров. И парень напополам переломился, позвоночник поломан, он на всю жизнь инвалид. Скажите, а как матери этого ребенка? Да, плохо, что синяки. Но синяки пройдут, а его уже на ноги не поставишь. А переломанных сколько ног, конечностей! Почти под сотню человек пострадали! Это что, омоновцам надо или милиции? Да, они тренировались спокойно, в этой казарме жили и прочее, и прочее, и прочее. Но они вышли, чтобы защитить их, а они их в спину. С ножами, заточками - на ГАИ… Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает.



В четвертый раз Президент обращается к родителям и просит: посмотрите, где ваши дети

И потом, я ж сколько раз, уже в четвертый раз говорю родителям: посмотрите, где ваши дети. В четвертый раз Президент обращается к родителям и просит: посмотрите, где ваши дети. Я понимаю, что некоторые родители в этом возрасте - 16−17 лет (хорошо мне все знакомо) - порой уже не управляют своими детьми, особенно мальчиками. Так вы обратитесь к нам, мы поможем: поговорим, займем этих детей в конце концов. Почему же доходит до белого каления, а потом начинаем разгребать эти вопросы?