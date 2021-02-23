Президент поздравил белорусов с Днем защитников Отечества

Беларусь сегодня отмечает День защитников Отечества и Вооруженных Сил. С праздником соотечественников, ветеранов, солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что это поистине всенародный праздник, который объединяет многие поколения белорусов в беззаветном служении Родине.



"В стране создана профессиональная, хорошо оснащенная мобильная армия, способная остановить любого агрессора. Она - надежный щит государства, решающий фактор обеспечения его безопасности и территориальной целостности. Ежегодно в Беларуси в армейский строй становятся тысячи молодых людей - настоящих патриотов, которые верны присяге, чтут победные традиции ветеранов и память погибших за свободу народа. Пусть доблесть и отвага героев Великой Отечественной войны, мужество и стойкость воинов-интернационалистов служат примером для всех, кто сегодня с честью исполняет свой воинский долг", - пожелал глава государства.



