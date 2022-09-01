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Президент поздравил белорусов с Днем знаний

Новый учебный год стартовал сегодня в Беларуси. В День знаний во всех школах страны проходят торжественные линейки.

Учебный сезон в этом году начнется более чем для миллиона школьников. 115 тысяч ребят сядут за парты впервые. Четыре новые школы откроются сегодня в Минске, Смолевичах, Кобрине и Столине. В этом учебном году планируется организовать подвоз к школам почти 54 тысяч детей.

Президент Беларуси поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей, научно-педагогических работников с Днем знаний.

"Сегодня начинается новый учебный год, для кого-то первый в жизни. Белорусские школы с большой теплотой встречают первоклассников. Мы вместе сделали все, чтобы для малышей и их родителей этот день стал самым запоминающимся и счастливым. Студентам-первокурсникам, которым предстоит постичь азы будущей профессии, желаю пройти выбранный путь достойно и с максимальной отдачей, обрести необходимые для реализации своих целей компетенции и навыки. В этот праздничный день искренне благодарю учителей и преподавателей за такую важную работу и готовность отдавать себя без остатка нашим детям. Пусть новый учебный год принесет всем вам радость новых открытий и общения, а в стенах школ, колледжей и вузов всегда царит атмосфера стремления к знаниям, взаимного уважения и любви к нашей родной Беларуси",- говорится в поздравлении.

Фото: pixabay

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