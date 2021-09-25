Президент поздравил коллектив мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"

Начнем наш субботний выпуск со страниц, которые навеки в нашей памяти людской. Памяти о тех, кто сложил свою голову за наше настоящее и будущее. Ровно 50 лет назад открыли мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". 25 сентября 1971 года в цитадели зажгли Вечный огонь. И с тех пор поклониться подвигу защитников пришли более 20 миллионов человек. За значительные достижения в сохранении исторического наследия и увековечении памяти участников Великой Отечественной Брестская крепость-герой указом Президента удостоена ордена Франциска Скорины. Глава государства поздравил коллектив мемориального комплекса с 50-летием со дня основания.





"Благодаря кропотливой работе коллектива мемориального комплекса современники открывают новые страницы обороны крепости и восхищаются подвигом героического поколения победителей. Вместе с миллионами посетителей из ближнего и дальнего зарубежья, побывавших в мемориале за полвека, мы склоняем голову и мысленно говорим спасибо каждому воевавшему здесь за жизнь и чистое небо над головой. Убежден, ваша деятельность, направленная на сохранение правды о Великой Отечественной войне и роли в ней нашего народа, помогает воспитывать истинных патриотов. Позволяет Беларуси и далее с гордостью строить свое будущее на фундаменте народного единства, общечеловеческих ценностей, мира и согласия", - подчеркнул Александр Лукашенко.













50 лет назад мемориал был поистине масштабной стройкой, деньги на нее собирали всем Советским Союзом. К юбилею музейные сотрудники рассказали, как создавались монументы, показали невидимую для туристов сторону крепости. Эксклюзивные кадры у Марии Тройнич.

Сюда не водят туристов, эти редкие кадры - уникальная возможность увидеть самый узнаваемый символ Брестской крепости с другого ракурса. Монумент "Мужество" изнутри похож на Эйфелеву башню. Длинные лестничные лабиринты уходят ввысь на 36 метров. Почти стратегический объект, в котором можно спрятать несколько зданий.

За сохранностью огромного памятника следит отдельная служба. И сегодня объект поражает своим масштабом. А в 1968 году возведение мемориала было всесоюзной стройкой. Деньги на нее собирали на благотворительных концертах. В мемориальном комплексе до сих пор хранят пожелтевшие от времени афиши.

Все начиналось с небольшой комнаты в военной казарме. Первыми экскурсоводами стали жены офицеров, воевавших на фронте. Именно они помогали расчищать завалы и доставать из-под обломков будущие экспонаты и тела защитников. Первым в 1946 году обнаружили лейтенанта Наганова. Он погиб в первые дни войны в башне Тереспольских ворот.

Установить личность героя удалось по партийному билету. Сегодня его можно увидеть в музее обороны. Это самый первый музей крепости. В экспонатах время застыло в одной точке: под стеклом лежат часы, остановившиеся в 4 часа утра 21 июня 1941 года. И покореженное оружие. В огненном котле крепости плавился металл, но дух защитников был не сломлен.

Факт Майор Гаврилов - легенда Советской армии. Он возглавил последний и самый мощный очаг сопротивления красноармейцев.

Сегодня именно в тех казармах, где шли жестокие бои, звучит голос майора. Это его воспоминания об обороне цитадели.

50 лет мемориальному комплексу "Брестская крепость-герой"

Кирпичные своды до сих пор в ранениях от пуль и снарядов. Отсюда обессиленные защитники вели огонь за цитадель. Восточный форт - один из самых новых музеев мемориального комплекса. С помощью современных мультимедийных технологий и немецкой хроники подвиг защитников здесь показали с неожиданной - вражеской стороны. В одном из залов разместили макет 500-килограммовой бомбы "Сатана". На небольшой форт таких сбросили 20.

Здесь очень интересно представлены фотографии руководителей обороны: мы с вами видим их на стекле. Иногда смотришь на эту тень и думаешь, вот тень того человека напоминает нам о себе. В этом, на мой взгляд, необычное художественное решение. Инна Гавриленко, завотделом "Восточный форт" мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"













С момента открытия мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой"посетили более 20 миллионов человек. А благодаря работе научных сотрудников удалось установить 76 имен погибших защитников. Сегодня здесь работают над тем, чтобы сохранить наследие и защитить святую память.

Основная задача - донести правду через наши предметы, наши экспозиции о тех событиях так, как это было на самом деле. Защитники, которые остались в живых, рассказали. И наша задача - рассказывать правду. Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"