3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Президент поздравил машиностроителей с профессиональным праздником
Беларусь сегодня отмечает День машиностроителя. С профессиональным праздником работников и ветеранов комплекса поздравил Президент.
Президент поздравил машиностроителей с профессиональным праздником
"Благодаря труду нескольких поколений машиностроителей Беларусь славится как страна мощных карьерных самосвалов, надежных грузовиков, современной сельскохозяйственной, коммунальной и специальной техники. На предприятиях отрасли выпускается значительная часть товаров, формирующих ВВП государства, что напрямую связано с ростом благосостояния граждан. В последние годы государство уделяет большое внимание техническому переоснащению предприятий, внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий, диверсификации рынков, что позволяет машиностроительному комплексу с уверенностью смотреть в будущее и конкурировать с ведущими европейскими и мировыми производителями", - говорится в поздравлении.
В этой ведущей отрасли белорусской экономики сосредоточен интеллектуальный потенциал Беларуси. Она объединяет почти 160 тысяч человек.
День машиностроителя отмечают сегодня в Беларуси
Машиностроение - одна из ведущих отраслей в белорусской экономике. Она объединяет 240 крупных и средних организаций по всей стране. Наша автотехника известна и востребована более чем в ста странах мира. Повышают конкурентоспособность за счет инноваций. Новую технику производят даже в условиях пандемии коронавируса и санкционного давления. Рассказывает Юлия Рубцова.
За примерами далеко ходить не надо. В условиях, когда мировая экономика, мягко говоря, нестабильна, флагман отечественного машиностроения МАЗ презентует новую партию электробусов. Экологичный транспорт разъехался по Минску и областным центрам. Новый вид продукции пополнил и без того не малый автопарк в 500 видов техники. Заслуга 15-тысячного трудового коллектива. Он в канун профессионального праздника принимает поздравления от администрации завода, профильного министерства и не только. Здесь есть свои традиции и целые династии.
Новинками отечественного автопрома удивляет потребителя и крупнейший производитель сельскохозяйственной техники Гомсельмаш. Новый зерноуборочный комбайн GS812 PRO презентовали в мае. На функционал новых моделей делают ставку на производстве.
Прежде всего, это техника с гибридной схемой обмолота JH-800, которая благодаря реверсивному вентилятору и опционности, которая туда установлена (технология точного земледелия, система картирования урожайности и GPS-навигация), повышает производительность не только в процессе обмолота, повышает производительность сменного времени для механизатора.
Перспективы в инновациях. Объем такой продукции в последние полтора года значительно вырос. В целом в промышленности треть производства инновационная. Отсюда повышение конкурентоспособности, рост сбыта, снижение складских запасов.
Вся продукция, которая сегодня производится на промышленных предприятиях, имеет устойчивый спрос, продается. Складские остатки - менее 80 % к уровню ежемесячного объема производства. Это исторический показатель, который более десятилетия не был достижим.
Санкции нацелены на вытеснение сильных игроков с мирового рынка
И все это в условиях санкционного давления. Его в отрасли рассматривают не иначе как вытеснение сильного игрока с мирового рынка. Это отправная точка, которая позволила аккумулировать производственные силы и найти альтернативные пути развития отрасли.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов