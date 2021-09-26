Беларусь сегодня отмечает День машиностроителя. С профессиональным праздником работников и ветеранов комплекса поздравил Президент.

Президент поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

"Благодаря труду нескольких поколений машиностроителей Беларусь славится как страна мощных карьерных самосвалов, надежных грузовиков, современной сельскохозяйственной, коммунальной и специальной техники. На предприятиях отрасли выпускается значительная часть товаров, формирующих ВВП государства, что напрямую связано с ростом благосостояния граждан. В последние годы государство уделяет большое внимание техническому переоснащению предприятий, внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий, диверсификации рынков, что позволяет машиностроительному комплексу с уверенностью смотреть в будущее и конкурировать с ведущими европейскими и мировыми производителями", - говорится в поздравлении.

В этой ведущей отрасли белорусской экономики сосредоточен интеллектуальный потенциал Беларуси. Она объединяет почти 160 тысяч человек.

День машиностроителя отмечают сегодня в Беларуси

Машиностроение - одна из ведущих отраслей в белорусской экономике. Она объединяет 240 крупных и средних организаций по всей стране. Наша автотехника известна и востребована более чем в ста странах мира. Повышают конкурентоспособность за счет инноваций. Новую технику производят даже в условиях пандемии коронавируса и санкционного давления. Рассказывает Юлия Рубцова.





За примерами далеко ходить не надо. В условиях, когда мировая экономика, мягко говоря, нестабильна, флагман отечественного машиностроения МАЗ презентует новую партию электробусов. Экологичный транспорт разъехался по Минску и областным центрам. Новый вид продукции пополнил и без того не малый автопарк в 500 видов техники. Заслуга 15-тысячного трудового коллектива. Он в канун профессионального праздника принимает поздравления от администрации завода, профильного министерства и не только. Здесь есть свои традиции и целые династии.

Новинками отечественного автопрома удивляет потребителя и крупнейший производитель сельскохозяйственной техники Гомсельмаш. Новый зерноуборочный комбайн GS812 PRO презентовали в мае. На функционал новых моделей делают ставку на производстве.

Прежде всего, это техника с гибридной схемой обмолота JH-800, которая благодаря реверсивному вентилятору и опционности, которая туда установлена (технология точного земледелия, система картирования урожайности и GPS-навигация), повышает производительность не только в процессе обмолота, повышает производительность сменного времени для механизатора. Александр Новиков, гендиректор ОАО "Гомсельмаш"

Перспективы в инновациях. Объем такой продукции в последние полтора года значительно вырос. В целом в промышленности треть производства инновационная. Отсюда повышение конкурентоспособности, рост сбыта, снижение складских запасов.

Вся продукция, которая сегодня производится на промышленных предприятиях, имеет устойчивый спрос, продается. Складские остатки - менее 80 % к уровню ежемесячного объема производства. Это исторический показатель, который более десятилетия не был достижим. Сергей Гунько, первый замминистра промышленности Беларуси





Санкции нацелены на вытеснение сильных игроков с мирового рынка