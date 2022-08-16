Президент поздравил председателя Верховного Суда Валентина Сукало с 80-летием

"За многие годы плодотворной работы Вы внесли значительный вклад в укрепление основ правового государства, становление и совершенствование судебной системы, формирование национального законодательства. Под Вашим умелым руководством Верховный Суд Республики Беларусь успешно справляется с возложенными на него ответственными задачами по обеспечению доступности и открытости правосудия, защите прав и свобод граждан и организаций, утверждению в обществе принципов законности и справедливости", - говорится в поздравлении.