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Президент поздравил председателя Верховного Суда Валентина Сукало с 80-летием

Председатель Верховного Суда Беларуси сегодня отмечает 80-летие! С юбилеем Валентина Сукало поздравил глава государства:

"За многие годы плодотворной работы Вы внесли значительный вклад в укрепление основ правового государства, становление и совершенствование судебной системы, формирование национального законодательства. Под Вашим умелым руководством Верховный Суд Республики Беларусь успешно справляется с возложенными на него ответственными задачами по обеспечению доступности и открытости правосудия, защите прав и свобод граждан и организаций, утверждению в обществе принципов законности и справедливости", - говорится в поздравлении.

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