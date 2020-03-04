Президент поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с Днем милиции

Всегда на страже. Сегодня белорусские правоохранители отмечают профессиональный праздник. Вот уже 103 года они надежно несут свою службу. С праздником сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поздравил Президент Александр Лукашенко.



"Каждый день и час вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью. Защищая правопорядок, гарантированные Конституцией права, свободы и жизнь граждан, вносите весомый вклад в сохранение стабильности в обществе, укрепление суверенитета и независимости Республики Беларусь", - говорится в поздравлении.



Глава государства выразил уверенность, что личный состав органов внутренних дел будет и впредь эффективно отвечать на все вызовы и угрозы и, приумножая славные традиции, с честью и достоинством служить Отечеству.



"В этот праздничный день желаю всем сотрудникам милиции, ветеранам, вашим родным и близким крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в нелегкой, но очень важной и нужной работе на благо нашей страны и народа", - подчеркнул Александр Лукашенко.



