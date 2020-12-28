Президент: Предстоящее Всебелорусское народное собрание станет важнейшим форумом в истории белорусского народа

От принципиальных направлений развития страны до конкретных инициатив в экономике, социальной сфере, политической жизни. Всебелорусское народное собрание определит стратегию и тактику предстоящих созидательных перемен в стране и обществе.



Подготовку к масштабному форуму сегодня обсудили во Дворце Независимости. Президент озвучил даты проведения народного вече и анонсировал старт избрания делегатов. Планируется, что участниками Всебелорусского собрания станут свыше 2 тысяч человек. В нынешних реалиях ожидания от форума повышенные. Он не просто сыграет свою консолидирующую роль в обществе, как это было всегда. Сегодня это путь к национальному согласию, укреплению государственности и суверенитета.





Подготовку к Всебелорусскому народному собранию обсудили у президента

Всебелорусское собрание станет своего рода мозговым штурмом по принятию важных исторических решений. К ним должна быть причастна без преувеличения вся страна. Именно поэтому форум называют органом прямого народовластия. Беларусь переживает непростое время. В поствыборный период раскачать ситуацию пытались внешние силы. Но контроль не был потерян, острая фаза пройдена. И сейчас важно двигаться вперед, опираясь исключительно на интересы своего народа, уверен президент. И в этом контексте значение предстоящего Всебелорусского собрания сложно переоценить.

Президент о задачах ВНС: обеспечить экономический рост и сохранить модель социального государства

Александр Лукашенко призвал наполнить повестку Всебелорусского собрания максимальной конкретикой. Все предложения должны отражать реальные проблемы граждан, ответить на все запросы общества.

Всебелорусское народное собрание планируется провести 11-12 февраля

Люди должны услышать от власти главные направления развития, а не оторванные от жизни теории, ориентирует президент. В суверенной истории Всебелорусское народное собрание проходило уже пять раз. И всякий раз форум был поистине народным, объединяя представителей всех регионов страны. Но лишь в нынешнем году его проведение предваряла работа диалоговых площадок.