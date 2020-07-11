Президент приехал на праздник Купалье в Александрии

Ваша огромная заслуга в том, что уже не одно поколение белорусов растет в благополучной, чистой, мирной и красивой стране. Стране, которую создали мы с вами практически с нуля на обломках великой империи, имя которой Советский Союз. Да, было нелегко. Конечно, что-то получилось сделать на отлично и даже лучше, чем мы когда-то представляли, что-то на хорошо, а над чем-то предстоит еще немало поработать. Ведь мы с вами совершенно точно знаем: каравай свежего, душистого, натурального хлеба - это итог долгого, упорного и кропотливого труда. И никак иначе. Так и в государстве. Работать на результат, объединяться перед любыми испытаниями, преодолевать все трудности - вот единственный способ создать наилучшее будущее для своей страны, для своего народа. И обязательно только всем вместе".