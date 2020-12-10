Президент приехал поздравить БНТУ со 100-летием

Белорусский национальный технический университет сегодня отмечает 100-летие. Поздравить ВУЗ с юбилеем приехал глава государства.



Александр Лукашенко принял участие в торжественном собрании трудового коллектива. Это мероприятие - дань уважения тем, кто не только создавал этот университет, но прославил его своими делами. БНТУ считается флагманом подготовки инженерных кадров от машиностроения до космоса. 16 факультетов, 140 специальностей. Здесь обучается 17 с половиной тысяч человек. За знаниями приезжают студенты со всего мира. За век БНТУ подготовил более 200 тысяч специалистов.





А. Лукашенко вручил БНТУ орден Трудовой Славы и госнаграды сотрудникам вуза

Глава государства вручил Белорусскому национальному техническому университету орден Трудовой Славы - как признание заслуг всего коллектива. Эти люди поддерживают имидж университета на высочайшем уровне. Благодаря их усилиям, развивается инженерно-техническое образование, готовят элиту научных кадров. Заслуги профессионалов сегодня тоже отметили на высшем уровне. Сотрудникам вуза президент вручил государственные награды.

Многих из тех, кто получил сегодня госнаграды, президент знает лично по проектам, которые реализовывали в стране. Например, с нынешним деканом архитектурного факультета глава государства вместе закладывал "нулевой километр".

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ: