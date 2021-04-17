Президент принял участие в республиканском субботнике

Сегодня в Беларуси проходит республиканский субботник. По традиции в нем принимает участие глава государства. На этот раз Александр Лукашенко высаживает деревья на своей малой родине в Александрии.

Бригада во главе с Президентом занимается благоустройством и озеленением территории вокруг площадки, где ежегодно на Купалье проводится популярный фестиваль "Александрия собирает друзей". Выбор этого места на берегу Днепра особенно символичен в Год народного единства, ведь оно всегда было местом дружбы и сотрудничества между представителями разных национальностей и культур.

Фестиваль народного единства

Здесь, на торговом пути из варяг в греки, проходили ярмарки и народные гулянья, формировались традиции добрососедства, чего сейчас порой остро не хватает в отношениях между странами. Традиция продолжается и в современной Беларуси. Десятки тысяч гостей ежегодно становятся участниками самобытного и душевного праздника Купалье.



История малой родины Президента

На месте проведения субботника первым делом - инструктаж по технике безопасности. Рядом с Президентом в соответствующем журнале расписались и те, кто изо дня в день работает с главой государства. Здесь же Александр Лукашенко обратился к страницам истории родного края. Вспомнил, как в этом месте, где сейчас стоит современный мост, в годы его детства была переправа через Днепр. На противоположной стороне реки - поселок городского типа Копысь. На его примере начиналась модернизация подобных населенных пунктов по всей стране.





В разговоре с журналистами Президент рассказал, почему сегодня приехал именно в Александрию. Напомнил, какими тяжелыми были для страны 90-е годы. А в Год народного единства был еще один повод поработать на субботнике именно на малой родине.