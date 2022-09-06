Ольга Чуприс: Президент принял решение - законопроекту об амнистии быть

"Применение амнистии - традиционная практика в Беларуси. Как правило, она приурочивается к каким-то значимым датам, - пояснила замглавы Администрации Президента. - В этом году 17 сентября мы отмечаем годовщину Дня народного единства. К этой дате Президент и собрал совещание по вопросу амнистии, чтобы обсудить, можем ли мы дать поручение в установленном порядке о разработке такого законопроекта".