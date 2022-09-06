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Ольга Чуприс: Президент принял решение - законопроекту об амнистии быть

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил обсудить на сегодняшнем совещании вопрос, касающийся применения амнистии, рассказала заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.

"Применение амнистии - традиционная практика в Беларуси. Как правило, она приурочивается к каким-то значимым датам, - пояснила замглавы Администрации Президента. - В этом году 17 сентября мы отмечаем годовщину Дня народного единства. К этой дате Президент и собрал совещание по вопросу амнистии, чтобы обсудить, можем ли мы дать поручение в установленном порядке о разработке такого законопроекта".

По итогу совещания глава государства принял решение о том, что закону об амнистии быть. Разрабатывать этот закон будет Министерство внутренних дел совместно с Верховным судом и Генеральной прокуратурой.

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