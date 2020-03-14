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Президент принял с докладом министра внутренних дел
Криминогенная ситуация, модернизация правоохранительной системы и роль милиции в организации общественного порядка.Александр Лукашенко накануне принял с докладом министра МВД Юрия Караева. На встрече отметили - криминала в Беларуси становится меньше. Это касается, например, тяжких преступлений и рецидивов. При этом незначительно, но выросла преступность в состоянии алкогольного опьянения и в молодежной среде, где это связано с наркоманией. Палочно-галочную систему меняют на балльную. Цифры теперь не повод лишать премий, а основа для анализа. Новое рождение получила и профилактика. Количество участковых, особенно в провинции, увеличат за счет уголовного розыска. Также участковым повышают зарплаты и улучшают условия работы. Хотя нарекания в адрес милиции продолжают звучать в обществе.
Что касается работы главного силового министерства - Юрий Караев пообещал перенести акценты борьбы с больных наркоманией на дилеров и каналы поставки отравы в страну, а также доработать систему оценки правоохранителей и максимальное внимание уделить участковым.
В Беларуси готовится к внедрению система мониторинга общественной безопасности - она объединит видеонаблюдение, установленное в различных общественных местах. Это заявление сделал министр внутренних дел Юрий Караев в проекте "Разговор у Президента". Планируется, что нововведение заработает уже в начале следующего года. Таким образом милиция получит действенный современный инструмент контроля общественной безопасности и поддержания стабильности в обществе. Этот шаг будет особенно актуальным в преддверии проведения чемпионата мира по хоккею, который запланирован на май следующего года.
Также Юрий Караев отметил, что в процессе подготовки к чемпионату мира по хоккею - 2021 проходят активные консультации с зарубежными коллегами. Идет тесное взаимодействие с правоохранительными органами стран, из которых в Беларусь могут приехать спортивные болельщики. Взаимодействие налажено по всем линиям, в том числе и борьбы с терроризмом.
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