Президент принял участие в торжественных мероприятиях в Минске и пообщался с журналистами

Рядом с белорусами 9 Мая - непременно Президент. Для Александра Лукашенко это ежегодная традиция - лично принимать участие в торжественных мероприятиях в этот день. Напомним, сегодня вечером на площади Победы прошла церемония возложения цветов и венков.

Сразу после Президент пообщался с журналистами. Александр Лукашенко поделился впечатлениями от парада на Красной площади в Москве. Не успел белорусский лидер вернуться из российской столицы, как в медиа уже начали появляться сообщения, мол, парад уже не тот, и по численности военной техники он поставил антирекорд в истории современной России. Наш Президент так не считает! По его мнению, все было организовано тонко и продуманно.

Журналисты попросили главу государства поделиться впечатлениями от парада на Красной площади в Москве.



Президент отметил, что не в первый раз отвечает на вопрос о параде на Красной площади. Первым этот вопрос ему задал российский коллега Владимир Путин, а позже - министр обороны России Сергей Шойгу.



"Искренне и абсолютно честно скажу, что так, как они, по духу, по содержанию никто не умеет организовывать подобные мероприятия, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Это был парад, не совсем похожий на те парады, которые были. Но и время совсем другое. Вы заметили, насколько тонко они уловили момент и сделали то, что нужно было сегодня сделать?"



Президент рассказал, что ознакомился с некоторыми комментариями. Мол, на параде не была представлена тяжелая техника. Эти измышления глава государства назвал опусами. "Что, с линии соприкосновения, с фронта танки надо было снять и на Красную площадь притащить? А еще вдогонку, может, в Беларусь перекинуть и показать? Это никому не нужно. Всегда, начиная с 1941 года, танки и бойцы с Красной площади шли на фронт", - заметил Александр Лукашенко.



"Поэтому все было тонко, умно, продуманно, в точку. Вот именно так, как надо сегодня. Они показали свою мощь. Если кто-то умеет думать и читать, заметили, что в конце они протащили "Ярсы"(стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. - Прим. ред.) - стратегическое боевое оружие. Кто умеет думать и читать, поняли, что, ребята, давайте жить дружно, а если у кого мозги затуманило, с нами лучше не связываться. Все было так, как должно быть сегодня", - подчеркнул Президент.





Спросили белорусского лидера и о тренировке ядерных сил. Президент еще раз подчеркнул, ядерное оружие для Беларуси и России - это исключительно оружие сдерживания.

Комментируя отработку вопросов применения нестратегического ядерного оружия, глава государства привел простую аналогию: для того чтобы автомат стрелял, его надо содержать в нормальном состоянии. А чтобы уметь им пользоваться и точно стрелять, надо тренироваться.



"Ядерное оружие - страшное оружие. Мы, руководство России, часто подчеркиваем: не стратегического характера. Упаси господь взяться еще за эту кнопку. Хотя и тактическое оружие сегодня во много крат мощнее, чем это было в Хиросиме и Нагасаки. От одного взрыва погибнут тысячи и тысячи людей. Это страшное оружие. Но это оружие. И для того, чтобы применить такое оружие, надо тренироваться, надо уметь это делать, - подчеркнул Александр Лукашенко.

Публично озвучить планы о предстоящей тренировке в Беларуси решили не просто так. Президент отметил, что в мире идет эскалация напряженности, прежде всего она исходит из Украины. Но горячо в разных точках планеты. Так, уже полыхает и Ближний Восток, непростая обстановка и в Тихом океане.



"Как никогда, мы близко подошли к ядерной катастрофе. Что в этой ситуации делать? Надо учиться стрелять из автомата и держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что для Беларуси и России ядерное оружие - это исключительно оружие сдерживания. "Нам чужого не надо, России - тем более. У нас есть все, только бы мы работали нормально и смогли использовать те богатства, которые есть у России и у нас, для нашего блага. Если так будет, будет нормально. Им же чего-то не хватает", - отметил Александр Лукашенко.

Во время общения с журналистами Александр Лукашенко подчеркнул, что США наделали много ошибок и теперь мутят воду. "Им чего-то не хватает. Вот-вот обрушится доллар. Если доллар обрушится, что произойдет? У них же на бумажках вся экономика: надо - напечатали доллары. Говорят, если много денег - инфляция. Плевать - инфляция на нас ложится, - отметил глава государства. - И вот они это больше всего боятся".

По этой же причине США давят и на Европейский союз, который в свое время отказался от доллара и ввел свою валюту. Но главный соперник для Соединенных Штатов - Китай. В этом противостоянии он теперь объединился с мощной ядерной державой - Россией.



Президент рассказал, что несколько лет назад обсуждал эти вопросы с бывшим директором ЦРУ и экс-госсекретарем США Майклом Помпео. "Так ему и сказал: "Вы безумцы". - "Почему, господин Президент?" - "Потому что вы объединили своих врагов в одно целое". - "Мы разберемся". Я говорю: "Вы не разберетесь. Как минимум, Майк, вы опоздали". Поэтому они не разберутся. Они наделали много ошибок. Что делать - нужна заварушка, замутить и в этой мутной воде что-то выловить. Вот их политика сегодня", - отметил Александр Лукашенко.



Глава государства также обратил внимание, что США не хотят мира в европейском регионе, поэтому продолжают поддерживать конфликт в Украине. "Мы хотим мира. Мы не хотим воевать. И мы не хотим, чтобы Украина была плацдармом для нападения. Что вы думаете, только на Россию? От нас ничего не останется. Вот почему мы вместе с Россией. Не только потому, что мы союзники", - заявил белорусский лидер.

Президент обратил внимание, что Соединенные Штаты тоже отрабатывают в Европе применение ядерного оружия. Однако делается это непублично.

"Что мы в этой ситуации должны сделать? Мы публично об этом заявили. У нас есть самолеты для того, чтобы нести ядерный боеприпас в виде бомбы. У нас есть подготовленные ребята. А что касается ракеты "Искандер", которую перехватить невозможно, они вообще неуязвимы. Поэтому мы им говорим: ребятушки, успокойтесь, у нас есть все", - сказал белорусский лидер.

"Это была моя инициатива (Путин об этом сказал). Я ему позвонил, говорю: "Слушай, мы должны синхронизироваться в этом плане". А цель была одна - мы хотели посмотреть, как ведущие ядерные державы все это делают. Мы же учимся", - сказал Президент.

Проверка средств - носителей нестратегического ядерного оружия проходит в три этапа. Сперва военные тренировались подготавливать боеголовки. Сейчас генеральные штабы синхронизируют свое взаимодействие. На третьем этапе планируется подвести итоги проверки.

"Мы ни на кого не собираемся нападать. Но все должны понимать, что за нами не заржавеет. И все их разговоры: "У него линий нет!" - абсолютно правильно говорят. Я далеко не дурак, но линий нет", - заявил белорусский лидер.