Президент принял участие в церемонии открытия детской поликлиники в Минске

В Беларуси необходимо развивать прежде всего государственную систему здравоохранения. Об этом заявил Президент на церемонии открытия в Минске нового здания 9-й городской детской поликлиники.

Ожидаемое событие для жителей города и района и забота о наших малышах. Пока шло строительство, медслужбы пришлось расселить по разным адресам. Дорога из филиала в филиал, конечно, добавила неудобств для пациентов. Условия там были стесненные. Поэтому открытия новой поликлиники, где все собраны на одной площадке, здесь особенно ждали. Поддержка социальной сферы - неизменный приоритет в Беларуси. Тем не менее предстоит серьезнейшим образом проревизировать все, что строится в "социалке". Сэкономленные средства направят на повышение зарплат. И, в частности, медиков. Времена непростые, но это будут делать!

Лукашенко: Главное не перевернуть страну, а все остальное мы построим

"То, что мы, сжав зубы, эти два года после выборов терпели, старались устроить свою жизнь так, как мы хотим, это оборачивается сегодня терпимой жизнью. Я не скажу, что все прекрасно, все хорошо. Но терпимо. Дай бог, чтобы и дальше так было. Главное нам не перевернуть, не дестабилизировать страну. А остальное - и поликлиники, и больницы, и стадионы, и прочее мы построим", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент заверил, что в Беларуси будет делаться все для развития детского здравоохранения. И по сравнению со многими другими странами в стране уже достигли серьезных успехов. Большая поддержка оказывается многодетным семьям. "И мы ни одну программу не сократили".

Президент говорил с людьми откровенно, в том числе на глобальные темы. Например, о подоплеке современных пандемий. Это огромная борьба за деньги и ресурсы. Что же касается самого объекта: мощности поликлиники рассчитаны на 400 посещений в смену. Начинка самая современная - поликлиника оснащена высокотехнологичным оборудованием. Все кабинеты и специалисты на одной площадке, что значительно улучшит доступность и качество медицинской помощи. На обслуживании почти 16 тысяч маленьких пациентов. Это жители пяти районов Минска - поселков Тракторного завода и Мотовело, Дражня, Степянка и Слепянка.

Президент поручил оперативно решать все вопросы, связанные с детским здравоохранением

Как все устроено на новой медицинской площадке Александр Лукашенко посмотрел лично! Посещая медучрежение, Президент поручил оперативно решать все вопросы, связанные с детским здравоохранением.

В эти минуты глава государства общается с журналистами. Санкционное давление, ценообразование, российский рынок в новых условиях - это только часть прозвучавших вопросов. Следите за новостями, мы расскажем подробности!