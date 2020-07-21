Президент принял участие в церемонии открытия новой городской поликлиники в Гомеле

Высокие медицинские технологии

Информационные технологии плотно внедрили в самых разных отделениях. К примеру, это офтальмологический кабинет с проектором знаков и пультом дистанционного управления. А это уже ЭКГ-смартфон - такое вот народное название. Прибор объединил в себе возможности медицинской аппаратной диагностики и преимущества цифровых разработок.

Такие тренажеры для активной и пассивной реабилитации - шанс для людей, у которых остались тяжелые последствия после инсультов и различных травм. Оборудование довольно редкое.

Оксана Михайлова, заведующая отделением медицинской реабилитации и физиотерапии Гомельской центральной городской поликлиники

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"Принцип аппарата такой: устанавливается конечность на специальное ложе, фиксируется (здесь специальные есть устройства для фиксации), сгибание - разгибание в суставе производится. Техника уникальная, она не то что редкая, она уникальная. Тем более у нас, скажем так, целый блок таких аппаратов, поэтому мы очень довольны".

Современный аппарат компьютерной томографии. Делает 64 среза. Среди областных центров в поликлиническом звене он первый. Маммограф последнего поколения, велоэргометры и УЗИ высокого класса, в том числе передвижные. Лаборатории новой поликлиники позволяют проводить около тысячи исследований по разным направлениям.

Екатерина Цитко, главный врач Гомельской центральной городской поликлиники:

"В государстве расставляются приоритеты на первичное звено. Сегодня в данном учреждении мы с гордостью можем сказать о том, что впервые в Республике Беларусь на уровне первичного звена организован и начал функционировать вот такой уникальный высокотехнологично оснащенный, можно сказать, диагностический центр на базе Гомельской городской центральной поликлиники".





Глобальная цель - оснастить компьютерными томографами все центральные районные поликлиники Беларуси

Через полтора месяца эту планку возьмет столица. В Минск недавно поставили десяток аппаратов КТ. Большая модернизация всей системы здравоохранения в том числе смогла справиться и с весенней волной коронавируса.

Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси

: "За последние 5 лет было модернизировано почти 250 лечебных учреждений. Мы планируем эту работу продолжать. Это и поликлиники города Минска, и необязательно это новое строительство. Мы стремимся, чтобы уровень оснащенности центральных поликлиник по всей стране в ближайшие годы соответствовал тому, что вы видите в этой поликлинике".

Самое главное - новейшим оборудованием смогут пользоваться жители не только этого, но и других районов Гомеля по направлению врача. Таким образом, центральная поликлиника станет экспериментальной площадкой по созданию центров коллективного пользования. А торжественного открытия комплекса местные жители действительно ждали. Ближе к середине дня у поликлиники собрались сотни людей. Городу нужен этот объект.

Президент в Гомеле пообщался с медиками и горожанами

Добрые слова и в адрес строителей, и в адрес медиков. В пиковый коронавирусный период именно люди в белых халатах оказались на передовой и успешно справились со своей задачей. Об этом, во-первых, вспомнил Глава государства. Ведь здесь же рядом персонал новой поликлиники. Здравоохранение европейского уровня со знаком качества и доступности - тот комплект, который помогает преодолеть самые сложные барьеры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

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"Основной упор - здравоохранению. Основная забота - это лечение людей. И не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот эта пандемия нас подстегнула к этому. Должен вас поздравить. Вчера мне доложили, что вы не просто выходите из этой проблемы, а с ней справились. Вчера уже на вечер у вас было пневмоний всего за сутки 53. Это уже практически ничто. Значит, мы справились. И это благодаря тому, что мы уделяли серьезное внимание системе здравоохранения. Мы не закрыли инфекционные больницы, мы имеем хорошее медицинское образование. Мы вот этих красавцев (девчонки в основном врачи) - их надо благодарить за то, что в тяжелейших условиях без вакцин, без лекарств, неизвестная болезнь - они научились лечить больных. Это подвиг, понимаете?



А все говорят, что у нас здравоохранение плохое, врачи никакие, образование медицинское никакое. Если бы этого не было, нас бы штабелями складывали, как это было в продвинутых Италии, Испании, Франции, Великобритании и Америке. У нас это не произошло только потому, что у нас есть армия толковых людей в белых халатах, которые смогли победить эту болезнь".

Не обошлось и без обсуждения важных политических вопросов. Сейчас в самом разгаре главная электоральная кампания, которая по традиции проходит на фоне серьезного, в первую очередь информационного, давления. И его во всех смыслах надо выдержать для того, чтобы сохранить то, что имеем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

: "Сейчас очень опасный момент, нам нельзя потерять то, что мы с вами создали. Нельзя! Это главное! Этот клочок земли мы должны сохранить и никому не отдавать".

Не лишний раз вспомнить и то, каких усилий стоило большое государственное строительство суверенной Беларуси. Каждая из постсоветских республик пошла своим путем, белорусы видят все плюсы и минусы соседних курсов. И в то же время уже привыкли жить своим умом, невзирая на советчиков, которые чаще всего преследуют только свои интересы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

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"Когда вам будут говорить о каких-то реформах, о том, что вам сейчас с вертолета деньги привезут и начнут разбрасывать, вы, пожалуйста, только не купитесь на это. Мы с вами пережили Чернобыль, здесь, в Гомельской области. Помню этот каждый день, когда мы собирали эти гроши. Сейчас время совсем другое. Тогда нам никто и ничего не обещал, никто сюда не ехал и не рассказывал эти байки. Не потеряйте свою страну".

Прямые ответы на любые вопросы. Гомельчане долго не отпускали Президента и пользовались возможностью пообщаться. Кто-то подходил с личными просьбами, кто-то поблагодарить за то, как налажена работа здравоохранения. Это, наверно, особо приятный отклик и для профильного министра.

Поднимались темы строительства детских и спортивных площадок во дворах, развития дорожной инфраструктуры. Александр Лукашенко пообещал поддержать предложенные проекты.

И как без фото на память. Такие снимки точно будут украшением домашней коллекции. Главный подарок - новая поликлиника - уже стала и украшением, и важным жизненным центром одного из крупных районов Гомеля.

Гомельчане об открытии новой поликлиники:

- В другую поликлинику ходили. Она далеко, но все же лучше, чтобы на месте, рядышком.

- Вообще это классно, конечно. Все-таки Гомель - это большой центр, поэтому все, кто здесь проживает, рады.

- Ну да, конечно, детскую (поликлинику - прим.) открыли, теперь очень хорошо так расстраивается район, поэтому поликлиника очень нужна.

- Очень удобно, не надо на общественном транспорте ехать, от нашего дома можно пешком дойти.