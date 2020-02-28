Президент принял участие в VIII Съезде Федерации профсоюзов Беларуси

Самая массовая и авторитетная организация страны - Федерация профсоюзов Беларуси - провела свой VIII Съезд. В Минске встретились более полутысячи лидеров: от представителей первичных организаций до городских объединений профсоюзов. Они ратуют за интересы в общей сложности более 4 миллионов человек. В числе делегатов форума сегодня был и наш Президент. Организация, а точнее, ее инициативы постоянно на слуху. Это и изменения в Трудовой кодекс, мониторинг цен, защита прав работающих граждан. И еще многое, чтобы обеспечить людям достойные условия труда и более высокую зарплату. Профсоюзы Глава государства назвал полноправным участником строительства современной Беларуси. Потому что цели и ценности страны и объединения полностью синхронизированы - это люди и справедливое отношение к ним. Именно этим принципом руководствуются в разрешении самых актуальных проблем. Сегодня обсуждали действительно насущные темы в масштабах целой страны. И, говоря откровенно, они волнуют каждого. Независимо от того, состоит человек в профсоюзе или нет. Заработная плата, своевременность ее выплаты, цены в магазинах, пенсии, гарантии для тех, кто работает на частника, будущее сложных предприятий. Звучало немало примеров, в том числе от Александра Лукашенко, когда именно профсоюзный билет стал спасительным в самых непредвиденных ситуациях. Главное - в репортаже Илоны Красутской.



Пожалуй, одно из самых красивых зданий на Октябрьской площади - Дворец культуры профсоюзов, часть истории профсоюзного движения страны. И только внешне он похож на красивую шкатулку, внутри которой драгоценности. Здесь музей, можно проследить путь тех самых стахановцев. В фондах более полутысячи фотографий. Профсоюзные билеты, трудовые книжки восьмидесятилетней давности и даже термоконтейнеры для ссобойки того времени. Если правильное питание - массовый тренд только последних лет, то труд, что называется, - всех времен и народов. Даже спустя десятилетия эти красивые стены собирают тех, кто всегда готов. Конечно, многое меняется. Но что неизменно, так это то, что работа с людьми и для людей никогда не была легким делом.



В одном зале работники нефтяной отрасли, строители, врачи, учителя, работники культуры. А еще их зарубежные коллеги, профсоюзные лидеры из дальнего и ближнего зарубежья. Такое возможно, пожалуй, только раз в 5 лет - на съезде Федерации профсоюзов Беларуси. Уже не первый раз участие в нем принимает наш Президент. Защита прав трудящихся, достойная зарплата, социальная поддержка – вопросы, одинаково актуальные для всех отраслей. И здесь уж точно нет предела совершенству.







Прежде чем на трибуну поднялся Александр Лукашенко, высказались спикеры. Глава федерации расскажет о том, что одними из первых в мире создали первичные организации в ІТ-сфере, и напомнит о тех, кому пока далеко до зарплат айтишников: работниках культуры, например. Белорусский профсоюз работников образования и науки скажет не только о престиже профессии учителя и ученого. Снова вернутся к зарплате! А медики предложат ввести обязательное страхование от противоправных действий тех, кого лечат. Случаи в практике бывают разные.







А. Лукашенко: Факты несвоевременной выплаты зарплаты надо выжигать каленым железом

Можно сделать вывод, в топе вопросов лидирует зарплата. Только есть те, кто ее не видел еще с конца прошлого года. Увы, такие случаи распространены в АПК Витебской области.

Отдельно остановились на заработной плате бюджетников. В конце прошлого года она достигла 80 % от средней зарплаты по стране. В перспективе задача такая: учителя должны получать 100 % от средней, врачи – 150 %. Рост будет плавным, Александр Лукашенко подробно расскажет, почему важен именно такой подход. Математика не хитрая: хочешь заработать больше - потрудись соответственно. Тогда уж точно никто никого не упрекнет, что что-то несправедливо.





Новая система оплаты труда бюджетников

Кстати, с 1 января платить бюджетникам стали по новой схеме. Цель была благая - сделать систему предельно понятной и прозрачной. Не везде получилось идеально. Профсоюзы взялись контролировать верность расчетов. Пришлось даже запустить горячую телефонную линию.





Антикризисная стратегия для предприятий

Сегодня среди прочих спикеров с трибуны говорила не просто женщина, профсоюзный лидер, а еще и антикризисный управляющий Облторгсоюза. От нее пример из жизни: гомельское предприятие закрыло ряд своих объектов розничной торговли и общественного питания. Работников сократили. Благо, оперативно включились профсоюзы, людей трудоустроили на другие предприятия. Но не всегда бывают примеры со счастливым финалом. Поэтому встречное предложение: создать спецфонд выплат работникам предприятий-банкротов. Своего рода спасательный круг для тех, кто по чьей-то вине оказался за бортом.





Новый Трудовой кодекс - инициатива профсоюзов

Совсем недавно в силу вступил обновленный Трудовой кодекс. Вместе с парламентариями его разработчиком стала Федерация профсоюзов. Более 30 статей изменены в пользу человека труда по их инициативе. К примеру, теперь с добросовестными работниками контракты могут заключать на максимальный срок. В этом плане, конечно, людям легче психологически - работа есть. Но это не повод расслабиться, грубо говоря, отсидеться на теплом месте с 9 до 13 да еще и ждать повышения зарплаты. Пора снять розовые очки - читалось в каждом месседже Президента.

Пенсионное законодательство. А точнее справедливый подход к начислению пенсий. Касается и тех, кто трудился в особых условиях, и кто продолжает уже на пенсии. Президент заверил: все будет по справедливости.





Президент насторожен ростом цен на некоторые продукты питания

Еще один наболевший вопрос. Ну не должен пенсионер или другая уязвимая категория граждан, у которой зарплата пока еще ниже средней по стране, думать от каких продуктов можно отказаться из базовой корзины, а все потому, что подорожали. Федерация профсоюзов в последние годы стала своего рода народным контролером за ценами в Беларуси. Вот буквально накануне подвели итоги мониторинга цен на продукты за январь. Ощутимо подорожали рыба и фрукты, даже крупы и молочка.

Адекватные цены, своевременная зарплата, возможность получить жилье - хорошо, когда тебя есть кому защитить и кому побороться за твои права. Другое дело, а что делать, если ты в силу обстоятельств не можешь получить профсоюзный билет. Пока на всю Беларусь лишь 20 частных профсоюзов. Сегодня прозвучало важное решение - гарантии будут у всех!





Портрет профсоюзного лидера

Профилактика травматизма, трудоустройство инвалидов, оздоровление, работа с молодежью, сохранение исторической памяти. Участие не только в социальной, но и политической жизни страны. Сегодня профсоюзы - это уже не просто мост между работниками и работодателями. Их след виден во многих сферах.





Новая пятилетка для профсоюзов

Еще одна пятилетка позади, впереди следующая. Уже этот первый год в ней непростой - впереди политическая кампания. Да и прежние задачи никто не снимал.





Президент на съезде ФПБ вручил почетное государственное знамя