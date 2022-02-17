Президент проинспектировал совместные маневры под Осиповичами и раскрыл повестку предстоящих переговоров в Москве

Продолжаются белорусско-российские совместные оперативные учения "Союзная решимость - 2022". Сегодня посмотреть, как выполняются тактические задачи, приехал глава государства. Александр Лукашенко посетил полигон Осиповичский. Там перед военнослужащими Воздушно-десантных войск России, ракетных войск и артиллерии обеих стран стояла задача уничтожить тактический воздушный десант условного противника. И все это под проливным дождем и пронизывающим ветром. Такие погодные условия, конечно, мало удивляют военных, скорее, наоборот позволяют в полной мере проявить силу характера и мастерство выполнения задач. После розыгрыша эпизода глава государства пообщался с журналистами на самые актуальные темы. Про предстоящие переговоры с Путиным, фейки вокруг учений и Украину.Илона Красутская - подробнее.

Президент пообщался с журналистами

Наши совместные учения с Россией проходят абсолютно открыто. Дали возможность присутствовать абсолютно всем желающим: журналистам, в том числе иностранным, военным атташе. К моменту, когда закончился розыгрыш эпизода, съемочные группы провели под ливнем пару часов - ждали Президента. Дождались, а еще то ли снег, то ли град.

Посмотреть на "Союзную решимость" приехали журналисты из 25 стран. Спрашивай, что хочешь, никаких ограничений по таймингу - словом, максимальная демократия.













Президенты Беларуси и России встретятся завтра

В общем наши "Полонезы" и российские "Искандеры" серьезно напугали Запад. А он в свою очередь решил запугать народ Украины. Пошли все эти разговоры про возможные даты и часы атаки со стороны России и нас якобы в качестве помощников. Но даже еще не приступив к маневрам, началась истерика - мол, когда российские войска уйдут и Беларуси?! Президент анонсировал - встретится в Путиным и они вместе примут решение. Уже завтра.

Лукашенко: Завтра мы обсудим с Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск

Среди журналистов, конечно, были и завсегдатаи, репортеры BBC и CNN. Вопросы у них всегда очень предсказуемые.

Про Киев тоже было. Многие реально видят Лукашенко миротворцем. И это не для громкого словца. Минские соглашения в свое время дали ощутимый эффект.













Президент Беларуси высказался о возможности признания ДНР и ЛНР

На некоторые вопросыАлександр Лукашенко отвечал уже неоднократно. Но, очевидно, не все слышат или не хотят слышать.

Количество фейков про белорусско-российские учения было просто запредельным, начиная от псевдовойны до численности задействованной техники и военных. Белорусский Президент уже устраивал фактчекинг. Но кто-то так и не научился считать.













Лукашенко: Ядерное оружие будет размещено в Беларуси только в случае угроз со стороны Запада

Лукашенко и Путин совместно проинспектируют учения "Союзная решимость - 2022"