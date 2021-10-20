Президент провел совещание по эпидситуации в Беларуси

Не допускать принуждения в вопросах вакцинации, ношения защитных масок и не отменять оказание плановой медпомощи! Президент провел большое совещание по эпидситуации в стране. Обсудить важные аспекты борьбы с коронавирусом пригласили все регионы. Дело в том, что сегодня в мире фиксируют подъем заболеваемости. Беларусь - не исключение. Антирекорды приносит штамм "Дельта". Медики уповают на простые меры защиты - маски и соблюдение социальной дистанции. Каждый в ответе за свое здоровье и тех, кто рядом. Но Президент обращает внимание: штрафовать людей за отказ носить маски недопустимо. Как и принуждать к вакцинации. Действовать следует лишь методом убеждения.

