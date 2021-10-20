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Президент провел совещание по эпидситуации в Беларуси
Не допускать принуждения в вопросах вакцинации, ношения защитных масок и не отменять оказание плановой медпомощи! Президент провел большое совещание по эпидситуации в стране. Обсудить важные аспекты борьбы с коронавирусом пригласили все регионы. Дело в том, что сегодня в мире фиксируют подъем заболеваемости. Беларусь - не исключение. Антирекорды приносит штамм "Дельта". Медики уповают на простые меры защиты - маски и соблюдение социальной дистанции. Каждый в ответе за свое здоровье и тех, кто рядом. Но Президент обращает внимание: штрафовать людей за отказ носить маски недопустимо. Как и принуждать к вакцинации. Действовать следует лишь методом убеждения.
Минздрав: ситуация с COVID-19 в Беларуси контролируемая
Сегодня Беларусь находится на пике четвертой волны. Как заверяет Минздрав, все под контролем. Как быстро удастся нормализовать ситуацию, зависит от осознанного поведения каждого из нас. Остановить пандемию помогает вакцинация. Почти 2 миллиона белорусов уже прошли полный курс. Ожидается, что к концу года цифра привитых будет уже около 5 миллионов. В ближайшее время Президент намерен посетить несколько учреждений здравоохранения, чтобы лично проинспектировать, как на местах оказывают помощь пациентам с COVID-19.
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