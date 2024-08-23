Президент провел встречу с Апостольским нунцием в Беларуси

Европе нужен новый договор о мире. Об этом заявил Президент во время встречи с Апостольским нунцием во Дворце Независимости.

Дипломатические отношения со Святым престолом у Минска установились больше 30 лет назад. Беларусь постоянно посещают представители руководства Римской Курии, в том числе на уровне госсекретарей Святого престола. Диалог ведется и не только на темы веры. Разговор сегодня не исключение. Ватикан неоднократно и открыто осуждал санкционную политику Запада в отношении Беларуси, за что подвергался критике. Но мнение престол не изменил.

Я уверен, несмотря на определенные ограничения, а в Вашей должности они всегда есть (я это хорошо знаю, поскольку сам направляю своих послов в зарубежные страны), Вы были человеком порядочным. Поэтому мне приятно с Вами встретиться. Я с большой теплотой вспоминаю свои встречи с Папой Римским. Мне повезло - все руководители католической церкви, с которыми я встречался, были также очень серьезными и порядочными людьми. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"Мне с Вами легко разговаривать как с представителем религиозной конфессии, одной из основных в Беларуси, потому что наши взгляды - руководства Беларуси и Ватикана - практически совпадают, особенно по вопросам безопасности, безопасности в Европе. Позиции абсолютно созвучны. И это показывает конфликт в Украине, где мы занимаем практически одинаковую позицию, - сказал Президент. - Я с Вами абсолютно согласен, мы давно об этом говорим: Европе, чтобы жить спокойно и жить так, как мы живем (как бы мы ни плакались, живем неплохо), - нам нужен новый договор о мире".

"Но для этого, думаю, что активности нашей церкви католической недостаточно. Надо еще чтобы в европейских странах были крепкие руководители, которые бы исходили из того, что надо видеть интересы и своих народов. Не только подчиняться и в угоду кому-то действовать. К сожалению, пусть они на меня не обидятся, я таковых не вижу", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко охарактеризовал самого Анте Йозича как человека умного, образованного и очень деятельного, быстрого и активного. При этом также и доброжелательного.

Он поблагодарил Анте Йозича за помощь, оказанную при освобождении 30 белорусских наших граждан после начала СВО в Украине. "Мы это очень ценим и будем помнить", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко попросил Анте Йозича подготовить будущего посланника Папы Римского в Беларуси. "Чтобы он был лучше, чем предыдущий - в этом суть прогресса. Но мы будем довольны, если новый посланник Папы Римского будет такой, как Йозич. Мы абсолютно согласны с этим", - добавил Президент.

Александр Лукашенко с официальным визитом в Ватикане был дважды - в 2009 и 2016 годах. Встречи состоялись с Папой Римским Бенедиктом XVI, а позже и с его преемником Папой Римским Франциском. Все это время на регулярной основе осуществлялся обмен посланиями между Президентом и Святым отцом. Апостольский нунций как высший дипломатический представитель Ватикана приоткрыл "подтекст отношения престола" к Лукашенко.

Конечно, я посланник Папы Франциска, но я работал для вашего общества, не только для католиков, не только для членов нашей церкви, а для всех. Мне было очень приятно, хотя я приехал не в легкое время. До этого меня отправили в Африку, я попал в аварию и Папа сказал: "Отправлю тебя в маленькую мирную страну" (это было до COVID). Я благодарен Вам за разрешение служить в Беларуси. Когда я приезжал ежегодно в Ватикан, я встречался с Папой Римским, когда я заходил в дверь, он мне говорил не "добрый день", а "как Президент Лукашенко?" Я замечу, что между вами есть хорошие отношения, которые создались на важных принципах. Анте Йозич, Апостольский нунций в Беларуси

Римско-католическая церковь у нас в стране - вторая конфессия по количеству верующих. 526 костелов, 28 в стадии строительства. Кроме самих служений, религиозные общины активно издают журналы, организовывают благотворительные миссии и паломничества.

"Это пример и для Европы, и для всего мира. Что я видел здесь, я это сразу подчеркиваю, в Беларуси важны семейные и моральные ценности, которых мы иногда не видим на Западе", - отметил Апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич.