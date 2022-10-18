Президент поручил Академии наук организовать выставку научных достижений

Глава государства сегодня провел встречу с председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимиром Гусаковым. Академия активно участвует в решении актуальных задач для многих сфер в нашей стране: от здравоохранения до атомной энергии и космоса. Расширяется внедрение отечественных разработок в экономику и социальную сферу. Все это преимущественно высокотехнологичная продукция.

В прошлом году НАН Беларуси заработала на импортозамещающей продукции полмиллиона долларов

В минувшем году по разработкам Академии наук выпущено более 200 наименований импортозамещающей продукции на сумму почти полмиллиона долларов.След науки сегодня везде: продукты питания, противовирусные препараты, электротранспорт. Одна из самых громких разработок в АПК - голштинская порода отечественной селекции. Также создан ряд новых сортов и гибридов сельхозкультур. Такой внушительный урожай в этом году нам удалось получить тоже благодаря ученым.

Одна из самых громких разработок в АПК - голштинская порода отечественной селекции. Также создан ряд новых сортов и гибридов сельхозкультур. В здравоохранении это работа над отечественной вакциной от коронавируса. Изготовлены первые серии прототипа, проведены доклинические испытания. В НАН создан и Центр экспериментальной и прикладной вирусологии, разрабатываются новые лекарства и БАДы.

Глава государства поручил ориентировочно в конце ноября - начале декабря текущего года организовать выставку научных достижений: "Чтобы мы где-то определились и провели выставку достижений ученых Академии наук. Мы это умеем делать. Вы не раз это организовывали. Подберем хороший зал. Не только для того, чтобы отчитались, доложили об успехах, но и побольше народу показать, что мы можем и что наука у нас многое может. К сожалению, мы мало пропагандируем не только Академию наук, но и достижения нашей науки".

"Поэтому надо продумать вместе с Администрацией, правительством, где мы можем показать людям, что мы умеем делать. А показать есть что", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко поручил уже после нынешней встречи рассказать народу в первом приближении о достижениях и работе Академии наук. "С учетом того, что мы должны организовать эту масштабную выставку. Может быть, даже в соседнем здании (выставочный комплекс по соседству с Дворцом Независимости. - Прим. БелТА). Места там достаточно. Просто компактно вынести туда основные наши достижения академической науки. Ну и неплохо было бы и прикладной науки. Да и студенты уже кое-что научились делать, посмотреть бы там. Продумайте, как это лучше сделать", - сказал Президент.

Разработки НАН Беларуси: от пищепрома до биотехнологий и космоса

Академия наук зарабатывает самостоятельно. Экспорт только биотехнологической продукции ее авторства в 2021 году превысил 20 млн долларов. Это лекарства и средства диагностики, пищевая продукция, кормовые добавки и ветеринарные препараты. Разработки создаются совместно с промышленными предприятиями. Так, Академия с МТЗ создала экспериментальные образцы беспилотного трактора, льдозаливочного комбайна и грузовика. А с Госкомвоенпромом разрабатываются беспилотники самолетного, вертолетного и мильтикоптерного видов.

НАН предлагает создать в Беларуси крупное объединение в области микроэлектроники

Сегодня состоялся очень обширный разговор. Президент интересовался всеми вопросами жизни Академии наук и в целом науки страны. Я докладывал сегодня и по вопросам развития микроэлектроники в стране. Мы предлагаем создать крупное объединение в стране в области микроэлектроники, где объединятся все производители и разработчики не только Академии наук, но и Министерства промышленности, других министерств и ведомств, чтобы мы могли в комплексе решать эту проблему - от производства чипов до цифровых двойников, создания электронных систем для отраслей народного хозяйства: машиностроения, здравоохранения и так далее. Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси

НАН Беларуси вскоре начнет производство отечественных вакцин от гриппа и COVID-19

Ученые Академии наук работают над отечественной вакциной от коронавируса. Изготовлены первые серии прототипа, проведены доклинические испытания. Для этой цели в НАН создан Центр экспериментальной и прикладной вирусологии, где разрабатываются новые лекарства и бады. В том числе скоро начнется производство собственной вакцины против гриппа.