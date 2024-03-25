Президент провел встречу с губернатором Омской области России

Беларусь открыта для сотрудничества во всех сферах без исключения. Минск и Омск обсудили экономические планы на ближайшее будущее. Во Дворце Независимости сегодня делегация российского региона.

Омская область - одна из наиболее развитых территорий Сибири, мощный индустриальный центр. Развивать экономический потенциал намерены сообща с белорусскими партнерами. Тем более, у нас много общего, уверен Президент: развитые промышленность, аграрный сектор, лесное хозяйство, наука. В прошлом году Беларусь вышла на четвертое место среди внешнеторговых партнеров российского региона, но намерена потеснить лидеров. И для этого есть обоюдное желание и, главное, возможности работать сообща. Александр Лукашенко отметил достойное проведение президентской электоральной кампании в России. Время сегодня непростое. Теракт в Подмосковье тому подтверждение.

"Но, как время показывает, расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Нас будут наклонять, качать, ставить на колени. Об этом мы говорили с президентом Путиным еще накануне президентских выборов. Спокойной жизни нам не дадут, и истории все больше и больше будут запутанными, сложными, как показали, к сожалению, последние события в Подмосковье", - сказал глава белорусского государства.

Президент обратил внимание, что в это сложное время на губернаторах также лежит особый груз ответственности, в том числе по обеспечению безопасности. Об этом свидетельствуют и трагические события в Подмосковье.

"Мы эти сутки с президентом Путиным были на связи. Очень плотно работали. Чем это закончилось, вы знаете. Это как раз свидетельство того, как должны работать в Союзном государстве два президента и спецслужбы", - сказал Александр Лукашенко.

Что касается взаимной торговли, у Беларуси и Омской области объемы невелики - порядка 110 миллионов долларов. Партнеры рассчитывают заметно подтянуть показатели. Перспективы для этого открывает в том числе сотрудничество в аграрном секторе. И Минск, и Омск добились в АПК весомых успехов. Один из примеров - лидерство по выращиванию льна. Будет, кстати, белорусская техника.

"Сам Бог велел нам здесь работать вместе, поскольку, как вы знаете, в Беларуси этому направлению уделяется огромное внимание", –заметил Президент. По его словам, внимание не будет ослабевать и с течением времени, потому что лен является одним из национальных символов для Беларуси и изображен на гербе страны.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь имеет все возможности закрыть потребности Омской области в современной и надежной технике по уборке льна."В полной мере это относится к другим брендам белорусского машиностроения – тракторам, комбайнам, которые вы хорошо знаете в России",– добавил он.

Президент рассказал, что он проинформирован о той работе, которую осуществляют НАН Беларуси и Омский аграрный научный центр в области изучения, сохранения и использования генетических ресурсов растений.

"Убежден, нашим ученым есть над чем работать. Главное, чтобы это не были исследования ради исследований. Экономика должна ежегодно получать эффект от их результатов. Тем более мы из года в год увеличиваем финансирование на эти цели в рамках Союзного государства,- подчеркнул Александр Лукашенко. -Полностью поддерживаю такое сотрудничество и полагаю, что нам по силам расширить спектр проводимых сортоиспытаний различных культур".

Ставка в сотрудничестве также на промышленную кооперацию и инвестиции. Успешные примеры уже есть. Один из них - "Омск Карбон Могилев" - успешно работает даже в условиях санкций, сместив вектор продаж на азиатские рынки.

Президент выразил надежду, что таких проектов будет больше, а губернатор предложил идеи, которые можно реализовать уже в скором времени.

Виталий Хоценко рассчитывает на открытие в области мультибрендового центра техники белорусских машиностроителей.

По словам губернатора, на встрече с белорусским послом обсуждалась и возможность создания белорусского торгового дома в Омске:

"Мы подобрали самые лучшие земельные участки в центре города, помещения. Поэтому, если такое поручение дадите, мы бы хотели создать торговый дом Беларуси в Омске".

Наши столицы рассчитывают связать прямым авиасообщением. Рейс может быть организован с начала будущего года. Сейчас идет подбор авиакомпании. Это будет способствовать развитию нашего сотрудничества в сфере санаторно-курортного лечения.