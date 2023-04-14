Президент провел встречу с руководителями высших судов зарубежных государств, а также вручил госнаграды

Государственные награды для белорусских судей и визит руководителей высших судов зарубежных государств. Повод - 100-летие Верховного Суда нашей страны. Это серьезная дата. Как орган Верховный суд был сформирован еще в довоенное время, и развитие его полномочий, уточнение "что входит в его юрисдикцию" во многом влияли на развитие всей судебной системы Беларуси.

О ней сегодня высказали коллеги председателя нашего Верховного Суда из Казахстана, Узбекистана, России, Азербайджана - их первыми с утра как гостей встретил Александр Лукашенко. После чего уже состоялась официальная церемония вручения наград белорусским судьям.

Утро во Дворце Независимости сегодня началось динамично. Два события сразу, посвященные одной дате. Столетие Верховного Суда в Беларуси. По сути, это интеллектуальный центр всей судебной системы страны. Здесь не будут разбирать ссоры соседей или конфликты юрлиц. Это, скорее, место, где вырабатываются единые подходы к организации работы всех судей, во всех регионах, по единым правилам. Ключевое слово "ни от кого не зависящие". Оценивают коллеги из России.

Модели могут быть разными, но мы одинаково решили основную проблему, что орган исполнительной власти не должен иметь никакого влияния, а в данном случае правительства, Министерство юстиции, как орган правительства, на деятельность судов. А то может получиться так: кто платит, кто заказывает музыку, тот ее и слушает. Вячеслав Лебедев, председатель Верховного Суда России

Главы верховных судов России и Кыргызстана, заместители из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, председатель Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда из Казахстана - гости во Дворце.

На встрече Президент обозначит: мы - страны-партнеры. Активно сотрудничаем по многим направлениям, в том числе в рамках международных обязательств по линии СНГ, Евразийского экономического союза, ШОС. И сближение, контакты, обмен опытом в формировании судебных систем тоже не исключение.

"Сама жизнь подтверждает обоснованность устремлений народов бывших советских республик к более тесному взаимодействию. Особенно это актуально в наше очень непростое время", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что постсоветские страны едины в желании обеспечить в своих государствах законность и порядок, защитить интересы граждан.

"Считаю, что ваш нынешний визит в Минск послужит дальнейшему развитию профессионального сотрудничества. Многие преобразования в сфере судебной деятельности мы можем проводить синхронно и согласованно. Наша страна всегда открыта для диалога. Особый интерес представляет обмен опытом в области судебного строительства. После распада некогда единой судебной системы новым суверенным государствам пришлось создавать собственные национальные модели судопроизводства. Как вы знаете, Беларусь пошла по пути последовательного совершенствования структуры судебной власти. Мы отреклись от попыток что-то ломать, крошить. Мы отдаем себе отчет, что стоим на плечах гигантов. До нас уже многое сделано. Мы этим путем шли, делали все обдуманно, без тотального перенимания зарубежного опыта", - сказал глава государства.

Валентин Сукало, как принимающая сторона, глава Верховного Суда Беларуси, заслуженный юрист Республики Беларуси.Это не единственная награда за долгую карьеру. 55 лет в профессии. А начинал судьей в Мядельском районе. Дорос до министра юстиции, а потом и нынешней должности. Поэтому как никто знает, как работает правосудие от и до, в любых масштабах.

Валентин Сукало - 55 лет в профессии

Я думаю, сегодня, когда девальвируются многие нормы международного права, когда ломаются, уничтожаются международные правовые институты, наше общение в рамках такого совета представляется очень и очень актуальным. Основные темы взаимодействия - состояние наших судебных систем, пути и направления их дальнейшего развития. Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Беларуси

Они очень похожи. Кончено, со своими особенностями. Но. Профессионалы сойдутся во мнении (и выскажут его) - системы Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Азербайджана, (партнеров на постсоветском пространстве) - смотрят в одну сторону. Даже гендерно.

Р. Махмудова: около 40 % правосудия осуществляют женщины

Количество судей у нас почти одинаковое с вашими судьями. Меня радует, что около 40 % правосудия осуществляют женщины. 27 судей в Верховном Суде. У нас тоже около 22-23 женщин-судей в Верховном Суде Узбекистана. Фемида изображена в виде женщины. Население более половины нашей страны - женщины. И часто женщина хочет быть выслушанной именно женщиной-судьей. Робахон Махмудова, первый зампредседателя Верховного Суда Узбекистана

Судебная система в Беларуси отвечает сложившимся общественным отношениям

На сегодняшний момент становимся свидетелями, что судебная система Беларуси развивается в правильном направлении. Сейчас она отвечает тем общественным отношениям, которые существуют в Республике Беларусь. На данном этапе она оправдывает себя.

Чингиз Аскеров, зампредседателя Верховного Суда Азербайджана



Президент вручил государственные награды судьям Верховного Суда



Основные инфоповоды сегодня были, конечно, из зала государственных наград. Эти люди - профессионалы с большим опытом. Те, кто способствовал укреплению судебной системы нашего государства, и благодаря которым белорусское правосудие продолжает динамично совершенствоваться. Судебная система в Беларуси не раз претерпевала изменения. Очередной этап одной из реформ завершился совсем недавно. Он совпал с конституционной. Впервые за всю историю своей работы Верховный Суд получил конституционный статус. Основной закон отрегулировал общие вопросы судоустройства и статуса судей, в том числе с учетом формирования нового органа - Всебелорусского народного собрания. ВНС передана часть полномочий главы государства. Оно будет формировать высшие судебные органы страны и решать ряд других вопросов.



Президент: Реформирование судебной системы позволило сделать гуманным правосудие в стране

"Это не моя заслуга. Это заслуга прежде всего ваша. Вы всегда инициировали перед Президентом те или иные новации, нововведения, а я никогда вам не отказывал. И таким образом мы прошли три этапа реформирования нашей системы", - сказал Александр Лукашенко.

"При всей нашей "диктатуре" из 54 тысяч сидельцев на начало моего президентства сегодня остались 24 тысячи. Вот и вся диктатура - сокращение в два раза за тот период, который мы с вами прошли. И это говорит о том, что без излишней гуманизации, как это принято у вас говорить, мы сделали гуманной нашу страну и гуманным - наше правосудие", - заявил белорусский лидер.

"Сегодня уже Президент не имеет тех полномочий, которые имел до изменений в Конституцию. Вы будете избираться представителями народа на Всебелорусском народном собрании. И это очень серьезный шаг. Переживаю ли я в связи с этим? Да, несколько волнительно, потому что судебная ветвь власти есть судебная. Но я уверен, что мы справимся. Мы справимся", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Говорят, что Верховный Суд - это группа юристов, которые исправляют ошибки других судов и увековечивает свои собственные. Я хочу сказать Вам, Александр Григорьевич, что мы постараемся, вся команда Верховного Суда, не допускать таких ошибок. А главное, как и прежде, служить людям и своей стране.

Верховный судья - это очень ответственно. На эту должность не становятся, будучи не то что в начале, даже в середине карьеры. Нужны не только знания - опыт. Многие из них - кандидаты наук, профессоры. Это люди, которые перепроверяют итак уже очень квалифицированных людей. Из ответного слова станет понятно, насколько это непросто.



Валентина Кулик, судья Верховного Суда Беларуси

Президент сделает акцент и на работе судей в 2020-м. Люди столкнулись с беспрецедентным информационным и психологическим давлением, многие подверглись западным санкциям, черные списки, оскорбления, угрозы выдавались "ровно за профессиональную деятельность".



А. Лукашенко: Если бы мы тогда дрогнули, было бы хуже, чем в Украине

Президент обратил внимание на крылатые слова, высказанные одной из участниц мероприятия: "Не дай бог нам увековечить свои ошибки".

"Еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы сделали, и то, что делаете для страны, - подчеркнул Александр Лукашенко. - В 2020 году по-разному воспринимали те события. Я исходил из того, что пройдет какое-то время и, оценивая, переоценивая те события, мы убедимся, что мы поступили правильно. Помните: вы защищали свою страну. И мы с вами спасли ту страну".

Особую роль, по словам Президента, в сохранении страны сыграли судьи. "В моей памяти не осталось ни одного случая, где бы судебная система рухнула, где бы она подвела страну, где бы она не встала в ряд с теми, кто боролся за существование нашей Беларуси. Если бы мы тогда дрогнули, у нас бы сегодня было хуже, чем в Украине. Поэтому помните это", - сказал белорусский лидер.

"Знайте, что вы сделали великое дело, - подчеркнул глава государства. - Если уже после этого ничего не сделаете (у вас еще большой путь впереди), но если бы даже ничего вы не сделали, вы уже для страны сделали очень много. Огромное вам спасибо за все это. Нам не стыдно будет смотреть людям в глаза и своим детям. Благодарю вас".

Результаты судебной реформы в Беларуси

Мы стараемся идти впереди, всегда предлагаем какие-то идеи, совершенствуем наше законодательство. Огромное спасибо нашему Президенту Александру Григорьевичу Лукашенко, который нас поддерживает, наши все инициативы. Мы стараемся служить народу и нашему государству. Если говорить в деталях, то недавняя реформа улучшила организацию работы судов. Появилась аудиозапись заседаний. Это сделало правосудие публичным. И в то же время уменьшилось количество конфликтных ситуаций. Практически не стало жалоб на поведение судей и нарушение правил судебного процесса. Это все успехи, которые нужно отметить.



Ирина Тылец, судья, секретарь пленума Верховного Суда Беларуси

Верховному Суду Беларуси - 100 лет!

По случаю праздника Президент тоже получил подарок. От имени всех работников высшей судебной инстанции - эксклюзивный вариант издания - 100-летнюю история правосудия.

