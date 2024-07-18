Президент провел встречу с судьями Конституционного Суда

Президент все делает не случайно, на самом деле образование центра, за счет слияния двух центров НЦПИ и НЦЗПИ усилило потенциал этого центра. И Президент ставит задачу - осуществить ревизию законодательства, эта ревизия законодательства очень важна, в работе над этой ревизией должны поучаствовать все государственные органы без исключения. Мне кажется, и Президент это поддержал. Должны поучаствовать все граждане, поэтому на Национальном правовом интернет-портале будет соответствующая рубрика, и мы будем готовы и ждем предложений граждан.Все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике. Об этом заявил Президент на встрече с судьями Конституционного Суда. Александр Лукашенко отметил, что назрел обстоятельный разговор. С момента последней встречи в подобном формате прошло уже 6 лет. Тогда как раз обсуждались новации, которые будут вноситься в Основной закон страны. Была проделана масштабная работа, перераспределены полномочия. Пришло время реализовать их в полном объеме.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси