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Президент провел встречу с судьями Конституционного Суда
Все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике. Об этом заявил Президент на встрече с судьями Конституционного Суда. Александр Лукашенко отметил, что назрел обстоятельный разговор. С момента последней встречи в подобном формате прошло уже 6 лет. Тогда как раз обсуждались новации, которые будут вноситься в Основной закон страны. Была проделана масштабная работа, перераспределены полномочия. Пришло время реализовать их в полном объеме.
Президент также обратил внимание, что недопустимо формальное рассмотрение конституционных жалоб граждан - им необходимо уделять особое, приоритетное внимание.
"При разработке конституционных поправок мы ставили задачу упрочить суверенитет и независимость Беларуси, закрепить соответствующую требованиям времени систему органов государственной власти и присущие нашему народу традиционные ценности",- отметил Президент.
Последующие события, по его словам, подтвердили своевременность принятых изменений. Но главное, на что обратил внимание Александр Лукашенко, - все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике. К сожалению, сейчас принятые нормативно-правовые акты не всегда работают на практике."Это большая наша беда",- сказал Президент, указав на необходимость исправлять ситуацию. Это касается и полномочий Конституционного Суда, которые значительно расширены в ходе конституционной реформы, в том числе с учетом предложений самих судей."Все, что вы хотели и просили, мы предусмотрели в Конституции. Если будут еще какие-то предложения, думаю, мы найдем, как их решить",- добавил Александр Лукашенко.
Президент спросил, как в настоящее время функционирует суд, выполняет ли стоящие перед ним задачи в полном объеме."Считаю, что в вопросах реализации положений Основного закона Конституционному Суду необходимо занимать откровенно, не боясь, лидерскую позицию,- подчеркнул глава государства. -Сейчас важно проявлять инициативность, быть на острие событий, работать на опережение. Словом, общество должно видеть Конституционный Суд в деле. От вашей активности зависит действенность защиты конституционного правопорядка в нашей стране".
Судьи Президента услышали - в ближайшее время начнется плотная работа по "облегчению" и сокращению огромного количества законодательных актов. Об этом заявила замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс в беседе с журналистами.
Президент все делает не случайно, на самом деле образование центра, за счет слияния двух центров НЦПИ и НЦЗПИ усилило потенциал этого центра. И Президент ставит задачу - осуществить ревизию законодательства, эта ревизия законодательства очень важна, в работе над этой ревизией должны поучаствовать все государственные органы без исключения. Мне кажется, и Президент это поддержал. Должны поучаствовать все граждане, поэтому на Национальном правовом интернет-портале будет соответствующая рубрика, и мы будем готовы и ждем предложений граждан.Все заложенные в Конституции принципы и нормы должны работать на практике. Об этом заявил Президент на встрече с судьями Конституционного Суда. Александр Лукашенко отметил, что назрел обстоятельный разговор. С момента последней встречи в подобном формате прошло уже 6 лет. Тогда как раз обсуждались новации, которые будут вноситься в Основной закон страны. Была проделана масштабная работа, перераспределены полномочия. Пришло время реализовать их в полном объеме.
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