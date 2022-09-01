Президент проводит открытый урок по истории в День знаний

Президент Беларуси Александр Лукашенко в День знаний встретился со студентами вузов и учащимися учреждений общего среднего и среднего специального образования. Открытый урок "Историческая память - дорога в будущее!" глава государства решил провести во Дворце Независимости, передает корреспондент БелТА.

На открытый урок пригласили несколько сотен молодых людей. Среди них стипендиаты специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, обладатели президентских стипендий, участники республиканских конкурсов научных работ, победители и лауреаты творческих международных и республиканских конкурсов, представители волонтерского движения, члены студенческих отрядов и другие.

Кроме того, на видеосвязи с Дворцом Независимости находятся пять ведущих региональных вузов, а прямая трансляция открытого урока ведется во всех учреждениях образования.



Открытый урок начался с исполнения государственного гимна.



"Приведу одну фразу: "Разрастание культа личности Лукашенко, включая обязательство молодежи слушать его наставление в начале учебного года, - элемент тоталитаризма". Никакого тоталитаризма не будет", - неожиданно начал выступление глава государства.



Александр Лукашенко в первую очередь высказался, как он любит говорить, на злобу дня. Глава государства рассказал, что в стране уже собрано 8 млн т урожая зерновых колосовых, а ведущие белорусские предприятия, несмотря на санкции, продолжают развиваться и осваивать современные технологии. Президент также обратил внимание, что не расслабляется сейчас и армия, ведь обстановка у границ напряженная.



"Я специально попросил, чтобы на нашу встречу принесли этот продукт: это первый компьютер, который мне подарили наши умные люди. Честно скажу, в нем меньше 20 % (около 12 %) белорусского. К концу года будет 30 %, - заявил Президент. - Это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал".



"У вас возникает вопрос, зачем Президент все это перечислил. Уважаемые друзья, таким образом наш народ, мы с вами пишем свою историю. Наша история - не только наше героическое прошлое", - пояснил глава государства.

Президент также продемонстрировал различные высокие награды советского периода известного белорусского писателя Василя Быкова. Оказалось, что эти награды просто продавались на рынке. "Неоднозначный человек. Но это просто так не продается. И это все просто перечеркнуто. Мы не имеем права забывать наших людей, пусть неоднозначных, но отмеченных историей", - заявил Александр Лукашенко.



Об открытом уроке



Александр Лукашенко в первую очередь поздравил учащихся и педагогов с началом нового учебного года. "Для многих из вас это год прощания со школой, а кто-то делает первый шаг к выбранной профессии или стоит на пороге своей трудовой деятельности. В любом случае в вашей жизни наступает переломный и судьбоносный период, очень важный период", - сказал Президент.

"Этот праздничный день тоже особенный. И для вас, и для меня. Вы знаете, что я всегда нахожу время, чтобы по традиции в День знаний встретиться с педагогами, школьниками, студентами. Но впервые я сегодня никуда не поехал. Не так давно на встрече с пионерией здесь вы озвучили, на мой взгляд, очень интересное предложение провести первый открытый урок нового учебного года. Я это предложение принял. В свое время я провел не один урок", - добавил глава государства.

В таком статусе Александр Лукашенко выступал в БГУ ровно 19 лет назад. И многие поднимаемые с тем поколением темы, отметил он, актуальны до сих пор. "Как и тогда, сегодня мир охвачен событиями, которые требуют своевременного разъяснения позиции государства. Позиции, основанной на многовековом опыте разных поколений белорусов, на их историческом выборе, на подвигах наших предков, на примерах истинной любви к своей земле", - заявил Президент.

Первый вопрос - замдекану исторического факультета БГУ



Президент подчеркнул, что урок будет проведен по всем правилам и во время него он намерен задавать вопросы участникам мероприятия.

Первый вопрос Александр Лукашенко задал заместителю декана исторического факультета БГУ: зачем белорусам хранить историческую память? "История - наставница жизни. Для того чтобы мы могли воспитать будущее поколение, патриотов своей родины, они должны знать, какие светлые или не совсем светлые страницы истории были у нашей республики. Без исторической памяти невозможно воспитать действительно патриотов", - ответил Александр Бурачонок.

У Зои Виноградовой, учителя истории Минской международной гимназии, члена авторского коллектива по подготовке учебных пособий по истории, глава государства не мог не поинтересоваться, проводится ли красной линией в учебниках историческая память белорусов. Педагог ответила утвердительно.

Свой вопрос Александр Лукашенко задал и заместителю директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Станиславу Юрецкому: "Лично для вас как ученого, человека продвинутого наша история - это что?"

"Для меня история - это история моей семьи в контексте страны. То есть это те события, которые прошли через нашу нацию и отразились на моей семье, - ответил ученый. - История Беларуси - это история наших семей".

"Чем вы гордитесь в нашей истории?" - поинтересовался глава государства у молодых ученых и школьников.