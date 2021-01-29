Президент проводит встречу со студентами БГУ

О суверенитете, иностранном вмешательстве, политизации общественной жизни и участии в ней студентов, изменениях в главный закон и даже домыслах о "тайной" инаугурации. Президент в эти минуты отвечает на вопросы студентов Белгосуниверситета.



Александра Лукашенко здесь ждали. Это возможность открытого и доверительного разговора с главой государства. Президент признался: приглашение принял с радостью. Приехал, как только позволил рабочий график. Молодежь - самая продвинутая и прогрессивная часть общества, уверен Александр Лукашенко. В ее руках будущее. Поэтому о развитии страны важно говорить именно с молодым поколением. Разговор актуален еще и на фоне повышенного внимания молодежи к политическим процессам. Президент призвал задуматься студентов, кто и где подогревал белорусских граждан последнее время. И почему молодежь позволяет себя подогреть? Александр Лукашенко уверен: есть немало тех, кому выгодно разобщить нацию и ослабить страну. Но задумываются об этом далеко не все. Президент отметил, что будет защищать Беларусь от любых нападок извне, чего бы это ни стоило.



