Президент рассказал, в каком плане Беларусь участвует в СВО в Украине

Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси, во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие. Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам из Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить?! Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь