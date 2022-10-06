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Президент рассказал, в каком плане Беларусь участвует в СВО в Украине
Хватает и инсинуаций по поводу роли Беларуси в специальной военной операции в Украине. Накануне на совещании по вопросам военной безопасности Александр Лукашенко рассказал все предельно конкретно. Наше "участвуем"не равно "воюем". Мы прикрываем спину российского союзника, защищаем себя и помогаем беженцам.
Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси, во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие. Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам из Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить?! Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет.
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