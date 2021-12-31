Президент: Развитие репродуктивных технологий в Беларуси должно достичь самого высокого уровня

За считанные часы до Нового года все пронизано атмосферой предстоящего праздника. Буквально последние приготовления к встрече 2022-го: звонки, сообщения с поздравлениями и подарки родным и близким. И хорошо, если в этот день выходной все успеть. А вот последний день уходящего года у главы государства всегда рабочий и очень насыщенный.

Обязательно хоккейная тренировка - это тоже традиция, нужно поздравить команду. А после Александр Лукашенко отправился в РНПЦ "Мать и дитя". Наш Президент посетил новый корпус детской реанимации, где помогают малышам с экстремально низкой массой тела. Центр оснащен высококлассным оборудованием, которое позволит внедрить новые методы лечения и диагностики. Словом, там созданы все условия, чтобы родить здорового ребенка. И за это тоже спасибо нашим врачам! Безусловно, Александр Лукашенко пообщался с коллективом, мамами и познакомился с новыми гражданами страны.

Конечно, в том, что они встретят Новый год в больничных стенах, мало приятного. Но хочется верить, что сама встреча и памятные подарки подняли им настроение, а малыши скорее пойдут на поправку. Илона Красутская подробнее.

Борьба за новую жизнь

Когда малышка Аглая подрастет, будет с удивлением рассматривать эти кадры. А родители непременно расскажут о клинике, которая спасла ей жизнь. Республиканский научно-практический центр "Мать и дитя". Новейшее оборудование и, что самое ценное, специалисты. Сейчас они делают все, чтобы Аглая, которая родилась весом всего 1250 граммов, поскорее вернулась домой.

Уникальный случай: в РНПЦ "Мать и дитя" выходили малыша с весом 450 г

В центре "Мать и дитя" спасают деток с рекордно низкой массой тела. Это случаи из всей республики. Один из уникальных - врачи выходили 450-граммового малыша. Сейчас ему 5 лет. Его фото и других ребят, которым подарили жизнь врачи, украшают стены центра.













Новый реанимационный корпус: от супероборудования до банка молока

Новый корпус детской реанимации рассчитан на 30 маленьких пациентов. В палатах они могут находиться рядом с мамой. Уже доказано: так деткам спокойнее, и они быстрее набирают массу. Что касается оборудования, то это просто космос. Здесь собрано все самое лучшее, что только есть для оказания медицинской помощи новорожденным.

РНПЦ "Мать и дитя" сегодня посетил Президент

Настроение, когда идет непрерывная борьба за жизнь, будем говорить откровенно, у этих женщин не очень праздничное. Но нужно держаться. Поддержать их и команду врачей сегодня в канун праздника приехал Президент.

Выхаживаемость таких сложных деток в Беларуси самая высокая в европейском регионе - 80 %. А конкретно в этом центре - 86. Такая точность, потому что это чья-то долгожданная жизнь и право стать мамой. Медики берутся за самые тяжелые случаи. Тот, о котором сегодня Президенту рассказывал директор, кажется чем-то из области фантастики. Но это сделали наши врачи.

Первая попытка ЭКО в Беларуси бесплатна

В мечте стать родителями пары хватаются за любую надежду. РНПЦ "Мать и дитя" - один из нескольких центров в стране, где можно сделать первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. 525 таких было сделано только в этом центре за прошедший год.

В каждую палату Александр Лукашенко заходил с подарками. Интересовался здоровьем мам и малышей. И обязательно просил возвращаться еще как минимум за двумя.

Щедрость нашего Президента обычно не знает границ. И уж особенно в эти предновогодние дни. Фирменные подарки от Александра Лукашенко получили все, кто работает с ним рядом и кто оказывается в его поле зрения. Утром презенты достались хоккейной команде, тренировка 31-го - это тоже традиция. Конечно, подарки от главы государства достались мамам, малышам и, безусловно, команде врачей.

В РНПЦ появился новый аппарат ультразвуковой диагностики

Подарок от Президента получил и сам центр. Это аппарат ультразвуковой диагностики. На самых ранних сроках беременности с его помощью можно выявлять аномалии развития плода, причем включая врожденные пороки сердца. Но аппаратура без наших врачей - ничто. Новый год персонал РНПЦ встретит на работе. Сегодня утром, например, родились 13 малышей. И под бой курантов в стране ждут прибавления.

Президент - врачам: я вам благодарен, но нужно быть начеку!

Глава государства поздравляет тех, кто рядом в этот рабочий предновогодний день и говорит о планах. Снова рабочих. Этот год был Годом народного единства. Чему будет посвящен следующий - тоже определились.

2022-й - Год исторической памяти в Беларуси