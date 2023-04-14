Президент: Реформирование судебной системы позволило сделать гуманным правосудие в стране

В канун знаковой даты - векового юбилея Верховного Суда - глава государства сегодня вручил белорусским судьям государственные награды. Это настоящие профессионалы. Те, кто способствовал укреплению судебной системы нашего государства, благодаря кому белорусское правосудие продолжает динамично совершенствоваться. Судебная система в Беларуси не раз претерпевала изменения. Очередной этап одной из реформ завершился совсем недавно. Он совпал с конституционной. Впервые за всю историю своей работы Верховный Суд получил конституционный статус. Основной закон отрегулировал общие вопросы судоустройства и статуса судей, в том числе с учетом формирования нового органа Всебелорусского народного собрания. ВНС передана часть полномочий главы государства. Оно будет формировать высшие судебные органы страны и решать ряд других вопросов.

"Это не моя заслуга. Это заслуга прежде всего ваша. Вы всегда инициировали перед Президентом те или иные новации, нововведения, а я никогда вам не отказывал. И таким образом мы прошли три этапа реформирования нашей системы", - сказал Александр Лукашенко.

"При всей нашей "диктатуре" из 52 или 54 тысяч сидельцев на начало моего президентства сегодня остались 24 тысячи. Вот и вся диктатура - сокращение в два раза за тот период, который мы с вами прошли. И это говорит о том, что без излишней гуманизации, как это принято у вас говорить, мы сделали гуманной нашу страну и гуманным - наше правосудие", - заявил белорусский лидер.

"Сегодня уже Президент не имеет тех полномочий, которые имел до изменений в Конституцию. Вы будете избираться представителями народа на Всебелорусском народном собрании. И это очень серьезный шаг. Переживаю ли я в связи с этим? Да, несколько волнительно, потому что судебная ветвь власти есть судебная. Но я уверен, что мы справимся", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Недавняя реформа улучшила организацию работы судов. Появилась аудиозапись заседаний. Это сделало правосудие публичным. И в то же время уменьшилось количество конфликтных ситуаций. Практически не стало жалоб на поведение судей и нарушение правил судебного процесса.

Проще, лучше стало работать нам, но и участникам судопроизводства, причем не только профессиональным: адвокатам, прокурорам, юристам юридических служб предприятий, но и простым гражданам. Это и цифровизация, и доступ людей к правосудию - результаты тех реформ, которые у нас будут, они еще больше этот уровень повысят. Это изменения в Процессуальный кодекс и вступят в силу в июле этого года, и подходящий ко второму чтению Кодекс гражданского судопроизводства. Андрей Алещенко, судья Верховного Суда Беларуси

Мы стараемся идти впереди, мы всегда предлагаем какие-то идеи, совершенствуем наше законадательство. Огромное спасибо нашему Президенту Александру Григорьевичу Лукашенко, который нас поддерживает. Мы стараемся служить народу и нашему государству. Ирина Тылец, судья, секретарь пленума Верховного Суда Беларуси

Глава государства поздравил судей Верховного Суда с профессиональным праздником и высокими государственными наградами. Александр Лукашенко пожелал всем мира и благополучия, дальнейших успехов, чтобы опыт и знания и впредь стояли на защите правосудия и справедливости.