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Президент России Владимир Путин высказался об иностранном вмешательстве в дела Беларуси

Об иностранном вмешательстве в дела Беларуси сегодня высказался и Президент России Владимир Путин. Когда оппозицию поддерживают извне, никогда ничего хорошего не получается.

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