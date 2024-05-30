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Президент России вручил Талаю орден Дружбы

Президент России вручил Талаю орден Дружбы

Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы белорусскому общественному деятелю, паралимпийцу, мотивационному спикеру и учредителю благотворительного фонда Алексею Талаю, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

После церемонии вручения государственных наград Президент России пообщался с награжденными. Алексей Талай рассказал Владимиру Путину о проекте создания народного памятника.

"В 2025 году будет установлен памятник, сплав которого изготовлен из советских монет от современных поколений белорусов, россиян", - уточнил паралимпиец. По его словам, монеты собирались детьми не только в Беларуси и России, но и в США, Европе, Израиле, теми, "кто помнит и чтит наших великих дедов и прадедов, которые сломали хребет фашизму". Алексей Талай в разговоре с Владимиром Путиным добавил, что в проекте уже принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, и теперь Талай надеется получить монету и от российского лидера.

"Хорошая идея, вам спасибо за предложение", - ответил Владимир Путин.

Президент России также похвалил идею установить на Поклонной горе по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне памятник, который будет изготовлен из переплавленных советских монет.

Проект народного памятника "Живая память благодарных поколений" начался несколько лет назад. Такой монумент уже был установлен в Минске в 2022 году, в сплаве - монеты от 130 тыс. семей Беларуси и России. Еще один такой же монумент появится в Брестской крепости, монеты для него собирали 500 тыс. семей. Организаторы проекта на своем сайте пишут, что ожидают получить монеты от 5 млн семей для памятника на Поклонной горе.

Фото kremlin.ru

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