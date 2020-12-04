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Президент с рабочей поездкой в Витебске

Президент сегодня с рабочей поездкой в Витебске. В центре внимания - ситуация с коронавирусом в регионе и в стране в целом. Александр Лукашенко посещает в эти минуты Витебский областной роддом, где ему доложат о работе учреждения в нынешней эпидобстановке. Три недели назад клинику перепрофилировали для оказания помощи беременным, роженицам, пациенткам гинекологического профиля с COVID-19 и признаками других респираторных патологий. Сегодня в палатах больницы получают помощь 45 беременных женщин. В том числе 10 с диагнозом пневмония.

Ситуация с коронавирусом в стране под контролем президента

Ожидается, Александр Лукашенко сегодня также примет участие в заседании областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции на Витебщине. Такие штабы созданы в каждой области страны. Их работа направлена на мониторинг ситуации, точечную помощь больницам регионов. Ситуация с COVID-19 под личным контролем главы государства. Напомним, о своем намерении побывать в ряде региональных медучреждений, занятых под коронавирусную инфекцию, президент заявил неделю назад, посещая 6-ю минскую больницу. Такие визиты по стране продолжатся.

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