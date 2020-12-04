Президент с рабочей поездкой в Витебске

Президент сегодня с рабочей поездкой в Витебске. В центре внимания - ситуация с коронавирусом в регионе и в стране в целом. Александр Лукашенко посещает в эти минуты Витебский областной роддом, где ему доложат о работе учреждения в нынешней эпидобстановке. Три недели назад клинику перепрофилировали для оказания помощи беременным, роженицам, пациенткам гинекологического профиля с COVID-19 и признаками других респираторных патологий. Сегодня в палатах больницы получают помощь 45 беременных женщин. В том числе 10 с диагнозом пневмония.