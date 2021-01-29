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Президент сегодня посещает БГУ - ведущий вуз страны
Александру Лукашенко доложили о состоянии дел и перспективах развития университета. Ставку здесь делают на практико-ориентированность и инновации. Это настоящий научно-исследовательский комплекс: 17 факультетов, 4 института, свои предприятия, более 40 лабораторий и производственные кластеры. Обсудили плюсы и минусы информатизации. Нужно быть в тренде и выдерживать конкуренцию за рубежом. К слову, это удается: БГУ по праву входит в рейтинг лучших вузов мира. Белгосуниверситет ежегодно закрывает потребности экономики и социальной сферы страны высококвалифицированными кадрами. За почти столетний рубеж здесь подготовили около 160 тысяч специалистов. Встреча проходит на геофаке, а потому еще одна остановка - музей землеведения. Пригласили президента сами студенты. Это возможность открытого и доверительного разговора с главой государства.
Президент проводит встречу со студенческой молодежью
Александр Лукашенко признался: приглашение принял с радостью и приехал, как только позволил его рабочий график. Президент часто называет молодежь самой продвинутой и прогрессивной частью общества. В их руках будущее Беларуси. Поэтому о развитии нашей страны важно говорить именно с молодым поколением. Разговор актуален еще и на фоне повышенного внимания молодежи к политическим процессам. Президент призвал задуматься студентов, кто и где подогревал белорусских граждан последнее время. И почему молодежь позволяет себя подогреть? Александр Лукашенко уверен: есть немало тех, кому выгодно разобщить нацию и ослабить страну. Но задумываются об этом далеко не все. Президент отметил, что будет защищать Беларусь от любых нападок извне, чего бы это ни стоило.
На связи с президентом все области Беларуси
Пообщаться с президентом сегодня, к слову, могут не только студенты БГУ. На связи все регионы республики. Прямая видеотрансляция организована в аудиториях университетов в областных центрах.
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