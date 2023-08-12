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Президент сегодня проинспектировал поля в Оршанском районе
После западных регионов внимание северо-восточным областям. Президент сегодня проинспектировал поля в Оршанском районе. Сельское хозяйство здесь всегда отличалось по сложности ведения, в первую очередь из-за климата. Дождь и сегодня.
Александру Лукашенко показали одно из крестьянско-фермерских хозяйств, где используют метод так называемой безотвальной обработки почвы. Семена вкладывают прямо в необработанную землю, где есть остатки предыдущих урожаев. Традиционнопри классическом виде вспашки пласты срезаются и переворачиваются. Альтернативный вариант - борозда в грунте, где прорастут семена, докладывает зампремьера, уже хорошо зарекомендовал себя в отдельных хозяйствах. Есть конкретные примеры.
Будем пробовать здесь, в хороших хозяйствах, где опыт есть, безотвальная обработка почвы и посев по стерне - вариант хороший, но надо, особенно здесь, на северо-востоке, аккуратно к этому подходить.
Этот метод предполагает в первую очередь серьезную производственную дисциплину. Обработка от сорняков и подкормка почвы не просто обязательные процедуры. Президент приведет пример из личного опыта, когда технологию брали "со слов", подсказать на практике было некому. Если все соблюдать, безотвальная обработка дает трехкратную экономию и сил, и топлива, и ресурсов. Аграрии говорят, минусов почти нет. Президент за эксперименты, но с подстраховкой.
Уборка по всей стране остается темой номер один. Одновременно нужно убирать и зерно, и травы, и сеять как можно быстрее озимые. Хлеб и корма - основа нашей продовольственной безопасности. Время для аграриев напряженное. Президент традиционно в это время тоже в полях. Ищет оптимальные подходы, экспериментирует и, конечно, следит за процессом.
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