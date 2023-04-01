Сильный оратор, о сложном простыми словами - жители Минска о Послании Президента

Руководитель нашей республики очень сильный оратор. Мне понравился его посыл. В принципе я всегда поражался его манере подачи информации - о сложном простыми словами. Поднял очень важные вопросы, экономического характера в том числе потому, что сейчас обстоятельства внешнеэкономические, внешнеполитические подталкивали нас к тому, что принимали какие-то определенные реформы и в принципе поддерживали всячески нашу экономику.