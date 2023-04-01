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Сильный оратор, о сложном простыми словами - жители Минска о Послании Президента
Примечательно, что каждый белорус нашел для себя в Послании ответы на вопросы в любой сфере. Ведь спектр тем достаточно широкий. Но что больше заинтересовало жителей страны? Своими мнениями люди поделились и с нами.
Геополитическая ситуация, которая складывается вокруг нашей страны, те действительно тяжелые условия, в которых приходится работать тысячам белорусов, но как заверил Президент, как мы сейчас видим, он делает все для того, чтобы белорусы жили в мире, зарабатывали деньги и занимались действительно своим делом.
Важный вопрос - это, конечно, проблема санкций, экономического давления со стороны европейских стран. Мы уверены, что Беларусь и Россия с достоинством выдержат этот натиск.
Руководитель нашей республики очень сильный оратор. Мне понравился его посыл. В принципе я всегда поражался его манере подачи информации - о сложном простыми словами. Поднял очень важные вопросы, экономического характера в том числе потому, что сейчас обстоятельства внешнеэкономические, внешнеполитические подталкивали нас к тому, что принимали какие-то определенные реформы и в принципе поддерживали всячески нашу экономику.
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