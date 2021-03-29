Президент собрал совещание по вопросам общественно-политической обстановки

Провал нового витка протестов, предотвращенные теракты и обеспечение мирной и безопасной жизни в стране. Президент сегодня собрал совещание по вопросам общественно-политической обстановки.



Всю прошлую неделю администраторы дестуктивных телеграм-каналов, сидя в Варшаве и Вильнюсе, пытались создать иллюзорную картинку весенней активности на улицах Минска. Зазывали людей собраться на День воли. Методы беглых радикалов становятся все изощреннее. В своих пабликах они также тиражировали сообщения о том, что якобы власти готовят теракт.





Президент: Уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить обстановку в Беларуси

В стране удалось предотвратить теракты в Минске и в воинской части в Печах. След организаторов ведет в BYPOL. Как видим, в ход идут любые методы, чтобы дестабилизировать ситуацию. При этом истерика только нарастает из-за того, что на улицы никто не вышел ни в четверг, ни в выходные. Белорусам хватило событий второй половины прошлого года. Нам не нужны новые потрясения. Но зато их по-прежнему очень хочется радикалам из оппозиции.

А. Лукашенко поручил представить к наградам милиционеров, которые помогли предотвратить теракты