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Президент собрал совещание по вопросам общественно-политической обстановки

Провал нового витка протестов, предотвращенные теракты и обеспечение мирной и безопасной жизни в стране. Президент сегодня собрал совещание по вопросам общественно-политической обстановки.

Всю прошлую неделю администраторы дестуктивных телеграм-каналов, сидя в Варшаве и Вильнюсе, пытались создать иллюзорную картинку весенней активности на улицах Минска. Зазывали людей собраться на День воли. Методы беглых радикалов становятся все изощреннее. В своих пабликах они также тиражировали сообщения о том, что якобы власти готовят теракт.

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В стране удалось предотвратить теракты в Минске и в воинской части в Печах. След организаторов ведет в BYPOL. Как видим, в ход идут любые методы, чтобы дестабилизировать ситуацию. При этом истерика только нарастает из-за того, что на улицы никто не вышел ни в четверг, ни в выходные. Белорусам хватило событий второй половины прошлого года. Нам не нужны новые потрясения. Но зато их по-прежнему очень хочется радикалам из оппозиции.

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В прошлом году нас шатали по-всякому. Давили психологически - травили педагогов, силовиков, журналистов. Портили имущество, угрожали семьям, сливали в Сеть телефоны, адреса и другие личные данные. Несмотря на все попытки, сценарий устроить в Беларуси цветную революцию не удался. Тем не менее поводов для самоуспокоения нет. Сбежавшие из страны радикалы постоянно меняют тактику, и нужно быть готовыми к любому развитию событий. Подробности совещания в следующих выпусках.

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