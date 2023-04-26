Президент Турции наградил спасателей Беларуси за помощь в ликвидации последствий землетрясения

Международные поисково-спасательные команды, которые ликвидировали последствия землетрясения в Турции, наградил Реджеп Эрдоган. Среди них и отряд специального назначения "ЗУБР" МЧС Беларуси. Из рук президента Турецкой Республики государственную награду за помощь в ликвидации последствий природной катастрофы получил начальник подразделения Игорь Зарембо.

Беларусь одной из первых откликнулась на помощь в трагедии, которая постигла этот регион. По поручению Александра Лукашенко 64 специалиста вместе с кинологической службой, спецтехникой и аварийно-спасательными инструментами максимально оперативно отравились в пострадавший от серии подземных толчков город Кахраманмараш. Уже в первые сутки работы белорусам удалось извлечь живой из-под обломков рухнувшего дома одну пострадавшую. Всего же нашими специалистами из-под завалов извлечены 56 человек, спасены шесть. Землетрясение признано одним из самых разрушительных. В результате катастрофы в этой стране погибло свыше 50 тыс. человек.