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Президент Турции наградил спасателей Беларуси за помощь в ликвидации последствий землетрясения
Международные поисково-спасательные команды, которые ликвидировали последствия землетрясения в Турции, наградил Реджеп Эрдоган. Среди них и отряд специального назначения "ЗУБР" МЧС Беларуси. Из рук президента Турецкой Республики государственную награду за помощь в ликвидации последствий природной катастрофы получил начальник подразделения Игорь Зарембо.
Беларусь одной из первых откликнулась на помощь в трагедии, которая постигла этот регион. По поручению Александра Лукашенко 64 специалиста вместе с кинологической службой, спецтехникой и аварийно-спасательными инструментами максимально оперативно отравились в пострадавший от серии подземных толчков город Кахраманмараш. Уже в первые сутки работы белорусам удалось извлечь живой из-под обломков рухнувшего дома одну пострадавшую. Всего же нашими специалистами из-под завалов извлечены 56 человек, спасены шесть. Землетрясение признано одним из самых разрушительных. В результате катастрофы в этой стране погибло свыше 50 тыс. человек.
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