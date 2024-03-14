Президент в 1996-м: Судьба государства только в руках простых людей

15 марта Беларусь отмечает День Конституции. Шаг за шагом мы строили сильную и процветающую страну и неоднократно объединяли усилия для укрепления государственного фундамента. И сегодня Основной закон Беларуси - это гарант мира и безопасности, сохранения демократических принципов и планомерного развития общества и государства. Такой Конституцию создал белорусский народ.



Как это было - в проекте Агентства теленовостей "Право на независимость" .

Выстроить четкую систему государственной власти, которая позволяла бы оперативно принимать управленческие решения и обеспечивала бы их исполнение, в те 90-е годы оказалось задачей архисложной. Через это прошли все страны постсоветского пространства. Болезненным этот процесс оказался и для Беларуси.

Обсуждение изменений в Конституцию в 1996-м проходило в сложной политической обстановке. В противостоянии оказались отдельные ветви власти, политические партии и общественные объединения.

Еще в начале пути Президент занял принципиальную позицию- все важные решения будут приниматься вместе с белорусским народом. Это его инициатива созвать первое в истории суверенного государства Всебелорусское народное собрание. 5 тысяч человек слушали доклад, который прозрачно отражал тактику молодого политика: "Только народ вправе решать свою судьбу". И тут же на суд - Программа социально-экономического развития на будущую пятилетку. Обсуждали вместе. Там и про наращивание экспорта, и развитие агропромышленного комплекса. И отметим, что пора возрождать темпы жилищного строительства. Так сообща был определен дальнейший путь развития государства.

Рекордные цифры явки на республиканском референдуме 1996 года. Люди понимали вес голоса и роль каждого в государственном строительстве. На участки для голосования пришли больше 6 млн человек. (6,181 млн).

Правки в Конституцию, которые были предложены главой государства, поддержали более 70 % граждан. Итоги референдума показали абсолютную поддержку позиции главы государства. В том числе люди согласились с переносом Дня Независимости Беларуси на 3 июля.

1. Перенести День Независимости Республики Беларусь (День Республики) на 3 июля - День освобождения Беларуси от гитлеровских захватчиков в Великой Отечественной войне? 88,18 %



2. Принять Конституцию Республики Беларусь 1994 года с изменениями и дополнениями (новая редакция Конституции Республики Беларусь), предложенными Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко? 70,45 %

В Беларуси была сформирована полноценная вертикаль власти в президентской республике. Высшим законодательным и представительным органом стал двухпалатный парламент, исполнительным - Совет Министров. На советы депутатов, начиная с городских и районных, возложили местное управление и самоуправление.

Четкая вертикаль власти, которая тогда была сформирована благодаря конституционной реформе, позволила сохранить белорусскую государственность. Это позже заметят историки и эксперты. Задача от Президента была абсолютно понятной - защищать интересы честно трудящихся людей, а не спекулянтов и "прихватизаторов".