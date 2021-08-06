ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Президент в дни протестов в Беларуси: Даже если я буду один, я буду бороться

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Президент сказал такую фразу: даже если я буду один, я буду бороться",

- добавила

Наталья Эйсмонт.

Пять стадий принятия неизбежного - от задумки до провала. Подробно о событиях в Беларуси 9 августа 2020-го в документальном сериале

"Беларусь против цветной революции"

с 4 по 8 августа сначала на телеканале СТВ, а спустя несколько часов на

"Беларусь 1"

(сразу после

"Панорамы"

в

21:45

).

Подписывайтесь на Telegram-канал

ATN_NEWS

. Есть чем поделиться? Пишите

сюда

Смотрите также:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все