Президент в дни протестов в Беларуси: Даже если я буду один, я буду бороться

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Президент сказал такую фразу: даже если я буду один, я буду бороться",

- добавила

Наталья Эйсмонт.

Пять стадий принятия неизбежного - от задумки до провала. Подробно о событиях в Беларуси 9 августа 2020-го в документальном сериале

с 4 по 8 августа сначала на телеканале СТВ, а спустя несколько часов на

(сразу после

в

21:45

).

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