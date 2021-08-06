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Президент в дни протестов в Беларуси: Даже если я буду один, я буду бороться
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
"Президент сказал такую фразу: даже если я буду один, я буду бороться",
- добавила
Наталья Эйсмонт.
Пять стадий принятия неизбежного - от задумки до провала. Подробно о событиях в Беларуси 9 августа 2020-го в документальном сериале
с 4 по 8 августа сначала на телеканале СТВ, а спустя несколько часов на
(сразу после
в
21:45
).
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