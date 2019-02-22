Президент в канун Дня защитников Отечества посетил Военную академию

Мир и независимость - величайшие ценности Беларуси. Постулат, знакомый каждому из нас, не теряет актуальности. Особенно в мире, где неспокойно. Наша страна проводит миролюбивую политику, но это не значит, что можно забыть про защиту рубежей, Отчизны, граждан. Военным у нас всегда уделяли особое внимание. И день накануне большого праздника - Дня защитников Отечества - не исключение. Президент Александр Лукашенко сегодня посетил Военную академию - главную кузницу кадров в форме цвета хаки. Здесь современный подход к организации нашей обороны при классическом образовании. Да, конфликты рождаются и умирают в Сети, но и реальное вооружение без хороших специалистов - металлолом. А значит необходимо не просто держать марку, а улучшать подготовку военных спецов. Впрочем, Глава государства уделил внимание не только вопросу кадровой модернизации Вооруженных сил, а еще поговорил с курсантами, преподавателями и слушателями вуза. Воспоминания о собственной службе, наша внешняя политика - вопросов Александру Лукашенко задали много, и на все Президент ответил. О теплом визите белорусского лидера в Военную академию расскажет наш политический обозреватель Илона Красутская.



Вместо автомата и танка клавиатура и компьютер. Свою оружие "цифровые" военнослужащие получили буквально несколько месяцев назад. Среди новобранцев IT-роты и Вадим Белорусов. На службу попал сразу же после университета. Место в информационном подразделении получил благодаря опыту работы в Парке высоких технологий - писал приложения.





IT-рота сегодня - 40 бойцов, прошедших серьезный отбор.





Базируется она на территории Военной академии, при этом все военнослужащие срочной службы. Военное дело за последние годы заметно изменилось, и хакер одним кликом может развязать боевые действия. Но без классических солдат и офицеров тоже никуда. Оттого визит Президента в Военную академию получился по военному четким - без лишних слов и сразу к делу.

Главнокомандующий Вооруженными силами неоднократно подчеркнет: военных красят не слова, а дела, и для вуза важно не потерять в качестве. Выпуск толковых специалистов и офицеров поставлен на поток, но в мире, где все меняется как по щелчку пальца, и этого может оказаться недостаточно. В таких ситуациях лучше всего учит история нашей страны, ее военное наследие. Но надо и смотреть в будущее - на кадры, которые готовы предлагать и делать.



Зал военной истории появился в академии два года назад. В этих фотографиях и форме тысячелетний период сражений, операций, побед и поражений от Средневековья до современности. От ратника в латах до оснащенного по последнему слову техники бойца сил специальных операций. Во всем этом проглядывается четкий месседж: война не меняется, поэтому наготове быть всегда - обязанность военнослужащих.



Военная академия - это 11 факультетов, 39 специальностей, которые постоянно пересматриваются и расширяются. В 15-ти учебных корпусах обучаются и иностранные военнослужащие, среди них даже студенты из Великобритании.





Также Президенту продемонстрировали, как сегодня выстроена система подготовки в Военной академии. Глава государства лично прошел по учебным кабинетам, где готовят танкистов, стратегов и ту самую информационную роту. Александру Лукашенко доложили о положении дел и потенциале подразделения.



Белорусские IT-специалисты и продукты, которые они производят, - гарант качества. Резиденты ПВТ смогли поставить работу с зарубежными компаниями на поток и продавать, причем много. От IT-роты Александр Лукашенко ждет также практических результатов, в том числе по продвижению разработок на мировом рынке.





Беларусь в системе геополитических координат заняла миролюбивую позицию.





Но вызовы времени, фейки, политика постправды и борьба за влияние больших государств дают о себе знать, поэтому опыт ведения современных войн, локальных конфликтов необходим. Тем более элите национальной армии - учащимся Военной академии.

Казалось бы, военнослужащие очень сдержанны во всем, им чужда излишняя публичность, эмоциональность. Но сегодня мы убедились, что это стереотипное мнение. Люди в форме по форме задавали самые необычные вопросы, которые даже мы, журналисты, еще не успели адресовать Президенту.

В аудитории почти сотня человек - профессорско-преподавательский состав, курсанты, слушатели. Конечно, в глаза сразу бросается общая картинка милитари. Цвет формы, военная выправка, осанка на первый взгляд уравнивают всех, различие только в рангах и возрасте. Известно, что Глава государства не сторонник шаблонного формата "вопрос - ответ". Поэтому сразу предлагает неформальное общение.

К разговору по душам располагает не только эта инициатива, но и предстоящий праздник - День защитников Отечества. Очевидно, это не будет исключительно мужской разговор, в зале девушки-связистки, курсантки авиационного факультета. И это тоже их праздник! Зачастую именно девушкам (и не только в форме) приходится проявлять мужскую выдержку.







Сдаться и опустить руки уж точно ни за что не позволено этим людям. На их плечах оборона 24 часа в сутки без праздников и выходных. Такая служба - защищать суверенитет нашей страны. Говорить о насущных вопросах: подготовке кадров да и в целом о модернизации нашей армии Президенту легко не только как Главнокомандующему. Сам не понаслышке знает обратную сторону этой нелегкой службы. В пограничных войсках служил и Глава государства, и его старшие сыновья. Кстати, на службу будущий Президент пришел уже с вузовским дипломом. И не раз рассказывал, как охранял границу в Молдове. А в середине 80-х вновь прошел службу - на этот раз в мотострелковых войсках. Вспоминая этот отрезок, Президент был откровенен: не было бы этой школы жизни - не было бы и президентства.





Эпоха глобализации, информационных войн, навязывание мнимых ценностей.





Да и желающих поспекулировать на теме суверенитета сейчас хоть отбавляй, особенно в Сети. Любой заголовок с мнимыми фактами, увы, не у всех вызывает скептицизм, ну и уж точно никак не на пользу геополитическому противостоянию. Даже нам, мирной стране, вооруженные конфликты уже не кажутся такими далекими где-то в Сирии, Ираке. Трагические события разворачиваются и прямо у границ Беларуси.



Большой ошибкой венесуэльских властей, скажет Президент, было то, что упустили экономическую сферу. И тут, кстати, Беларусь как могла поддерживала южноамериканскую страну в строительстве заводов, жилых микрорайонов. А ведь основа устойчивости - именно экономика, ею надо заниматься, активнее внедрять современные технологии, чтобы не отстать от мировых держав, которые богаты природными ресурсами.





Желающих пофантазировать об итогах переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи также было хоть отбавляй. Заголовки из области фантастики, якобы "Беларусь станет частью России" мы тоже видели. Тема в топе информационных пространств двух стран до сих пор. И это несмотря на то что Глава белорусского государства не раз публично озвучивал опровержения всем этим домыслам. Но что поделать, если любителей нагнетать обстановку уже не остановить?

Конечно, военнослужащие, по большей части, сегодня задавали профильные вопросы, касающиеся обороны и безопасности нашей страны. Хотелось проанализировать и действия не только наших ближайших союзников, но и тех, кто за океаном. Несмотря на географическое расстояние, любое из них влечет необратимые последствия.



Такое время - большинство информации молодые люди получают из Интернета. Только вот не всегда быть на информационной волне выходит у этих ребят, пользоваться гаджетами во время учебы и практики в академии им нельзя по понятным причинам. Такие вот издержки на пути к будущим званиям. А у наших ближайших соседей уже несколько лет в этом плане все лояльней. Раз уж представилась возможность, то почему бы не спросить у Президента, ждут ли в этом плане курсантов академии, где появилась первая IT-рота, подобные бонусы?



Такой откровенный разговор еще и хорошая возможность спросить Президента о личном.

Нередко мы видим, как Глава государства угощает мировых звезд, топовых политиков или президентов блюдами и продуктами, выращенными на своем подворье. Конечно, это и знаменитые президентские арбузы и дыни, и картошка. Кстати, четыре мешка белорусский лидер недавно презентовал своему российскому коллеге Владимиру Путину. Как выяснилось, по заданию Президента агроновинки наших ученых еще удивят белорусов.



Несмотря на плотный президентский график, многочисленные визиты, переговоры и ворох документов, белорусского Президента мы видим не только на уборке собственного урожая, на коньках и на лыжах на республиканских и международных соревнованиях, переговоры с Владимиром Путиным тоже не ограничились кабинетными антуражами. Курсанты интересуются: а такой же спортивный интерес по отношению к книге?

Те усилия, которые страна вкладывает в модернизацию нашей армии, мы ежегодно видим 3 июля - в День Независимости. В прошлом году участие в параде впервые приняли женщины-военнослужащие. Фото- и видеокамеры тогда запечатлели небольшой конфуз, но девушки не подали виду.

Вот так с воодушевлением, огнем в глазах этим юношам и девушкам продолжать историю суверенного государства. Ведь в любом возрасте для каждого человека важно ощущение, что ты нужен и ты на своем месте. Эти ребята выбрали нелегкий путь, который даже сложно назвать профессией. Ведь Родину защищать - это нечто большее, это, скорее, призвание.