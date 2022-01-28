Президент в Послании обозначил главное в судьбоносное для Беларуси время

Послание Президента народу и Национальному собранию - это всегда откровенный разговор. Конкретный и доверительный. О самых актуальных вызовах Беларуси и мира, защите национальных интересов, миролюбивой внешней политике (как бы ни нагнетали оппоненты), предстоящем референдуме. Озвучен большой блок экономических задач. Детально Александр Лукашенко остановился на неизменном приоритете - социальной поддержке. И многом другом. Неважных тем нет. И все же это Послание стало особенным. Президент не только обозначил векторы развития на ближайшие годы, но впервые обратился к нации с тремя важнейшими вопросами. И это тот случай, когда каждый из нас должен осознать личную ответственность за будущее своей страны. Если нам дорог мир - готовы ли мы платить за оборону? Если дорожим своей независимостью - на что способны, чтобы ее отстоять? И когда хотим благополучия - готовы ли раздеться и работать?

Четкий и конкретный месседж - только вместе мы сможем сохранить свой дом, страну, в которой живем. Ольга Анищенко о главных тезисах Послания.

Важнейшее общественно-политическое событие года. Не меньше! Послание Президента всякий раз расценивают именно так. Это не только анализ проблем, но и глобальный взгляд в будущее. Делать прогнозы непросто, но, пожалуй, еще сложнее без генеральной линии развития. Тем более сегодня!

В последние годы эта встреча сменила прописку. Одна из самых больших столичных площадок - Дворец Республики - вмешает куда больше желающих. И это тоже запрос времени - слушать, слышать и спрашивать здесь и сейчас!

Депутаты, эксперты, чиновники, дипломаты, топ-менеджеры предприятий, молодежь, блогеры и журналисты. В числе участников - актив страны, представляющий все регионы. Президент скажет: элита! И судя по настрою, ее интерес к обращению Александра Лукашенко сегодня высок как никогда.

"Мы прошли серьезные испытания и справились! Но лишь благодаря единству", - так Александр Лукашенко начинает обращение к нации. Пандемия, санкции, миграционный кризис выдержали все! Правда, легче не будет. Мир далек от дипломатичного решения сложностей. И это тоже вызов! Так что Президент призывает первым делом быть готовыми трудиться на благо своей земли. А впереди много работы.

Мы подошли к важнейшему периоду нашей современной истории - обновлению политической системы, новому уровню взаимодействия государства и общества. Осознав, что происходит в мире в 2020, 2021 году, многие из наших даже сторонников встрепенулись и остановились. Задают вопрос: а зачем? Затем, чтобы не остановиться и не упасть. Повторяю: затопчут. Играть нужно на опережение. Работать надо на опережение. И, может, то, что сегодня кажется кому-то странным, завтра окажется запоздалым. Мой призыв - быть готовыми к напряженной работе, которая позволит не только сохранить страну в жерновах нового передела мира, но и построить наше будущее. И, самое главное, будущее нашей страны и наших детей. Казалось бы, нынешний год только начинается. А мировое инфополе уже накалено до предела. "Искрит" на разных континентах. Перманентно звучат опасения: военно-политическая ситуация в Европе у опасной черты! И Беларусь на этом "перекрестке" дорог не может оставаться в стороне. Словом, геополитика определяет фон года. И обращение к нации. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Борьба за ресурсы и стремление к переделу рынков - таким Президент видит первопричины напряжения на континенте. Оружие - лишь способ силового решения этих проблем! Другое дело, что действия наших соседей продиктованы заокеанскими кураторами. И если нынешнее нагнетание обернется горячей фазой конфликта, последствия, например, для прибалтов обернутся потерей государственности и остановкой развития, уверен Александр Лукашенко. На южном фронте тоже неспокойно. Наше славянское братство стало мишенью. Но время еще покажет: эти связи не разорвать никому!





Быть на чеку - запрос времени! Беларусь никогда не выбирала нападение, лишь защиту. Это аксиома! Но она тоже требует больших ресурсов. Своя система безопасности во всех смыслах дорогого стоит. Но найдет ли этот курс государства поддержку людей? Об этом первый вопрос Президента.

Непрекращающийся санкционный натиск - мировой тренд! Александр Лукашенко скажет: полмира охвачено… Да и нам не привыкать! И это не способ кого-то наказать или якобы продемонстрировать приверженность демократии. А вот вытеснить конкурентов с рынка, флагманов промышленности- это метод! Словом, страдают не политики, а люди. Поэтому Президент непреклонен.

Пандемия - это тоже большая политика! Но Президент сегодня не только об этом. Медицина не жалеет ни ресурсов, ни усилий, выбирая золотую середину. Александр Лукашенко всегда за адекватные меры. Пусть даже говорят, что это наш, особый, путь!

Наши ценности - это наша опора! Навязать нам другой, чуждый нации путь, недопустимо - Президент убежден. 2020 год - тому подтверждение. Оглядываясь на его события, Александр Лукашенко скажет: "Попытку прервать эволюцию нации обрекли на провал". Беларусь стала полигоном испытаний новых политтехнологий - сейчас очевидно! Многие, кто поддался их влиянию, добровольно покинули страну в надежде обрести новую родину. Но, увы и ах - деньги закончились быстро. Разочарование заграничной жизнью - последний "писк" телеграм-каналов.

Здесь у них собственность, родственники плачут. Здесь будут сжигать, а мы молчать? Мой совет - домой, кайтесь и становитесь на колени! Заплатите санкции за ущерб, за то, что натворили! Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Главное - сохранить мир и суверенитет. Обновление Основного закона в помощь! Проект Конституции готов. Как трактовать его отдельные нормы -Президент обещает, что еще расскажет! Но концептуально новое прочтение Конституции - это движение вперед.В политике, экономике, общественной жизни. И точка во многих дискуссиях.

Социальная политика - наш бренд - и на этом стоять будем?! Конституция не вносит принципиальных поправок. Александр Лукашенко напомнит, чего мы достигли в здравоохранении, образовании, социальной поддержке. Все это сохраним! С одной стороны. Но есть и другая. Да, государство готово подставить плечо. Но разве наше здоровье - его лишь забота?

Президент:медицина не станет платной



Президент подытожит - медицина не станет платной. И дорогое ковидное лечение - тому пример. Государство, как и прежде, возьмет расходы на себя. Но даже не это самое дорогостоящее завоевание Беларуси! И здесь важно быть причастным.

Об экономике Президент скажет отдельно. Тем более, результат достойный! И пандемии, и санкций. Обеспечили рост и в целом, и в частности. При всех веских но, не урезая социальные программы. Но все же правительство есть за что пожурить.





А в целом наша экономическая модель - это рынок с разумным вмешательством государства. Президент акцентирует: да, вмешиваться будем, если бизнес-политика пойдет в разрез с интересами народа! И это предупреждение и предпринимателям в целом, и IT-сектору в частности. Но не табу на предприимчивость! Напротив, Александр Лукашенко, вопрошая, призывает быть активнее.

Верно говорят: "Всякий кризис откроет глаза - кто друг, а кто так".Минувший год укрепил и без того крепкие союзнические связи Минска и Москвы. "Перезапустил" интеграцию. "Мы вместе, - скажет Александр Лукашенко, - но суверенитетом, как и прежде, не торгуем".

Но и союзники тоже не одни! Беларусь всегда стремилась к диалогу на разных континентах. Главное - на равных! И даже сейчас, когда не все, кто рядом, ведут себя по-соседски, не закрывает свои двери!

Нам есть, что терять и защищать - красная нить обращения к народу и парламенту. И эта борьба еще не закончена! Но Александр Лукашенко точно знает, в чем сила нации.

Белорусская стратегия -идти своим путем

Стратегия одна - идти своим путем, на прочном фундаменте народного единства, другой земли не будет. Другой не надо! Нынешний политический год станет годом обновления и позитивных преобразований. Десяток вопросов задали участники уже после. О Конституции от беглых, роли гражданского общества и видении Александра Лукашенко белорусской демократии. А еще - о президентских сроках по новой Конституции, перспективах второй БелАЭС, переносе Дня отца. И не только! Все было предельно четко и конкретно! Сигнал для каждого - скажут приглашенные. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь